Sådan belønnede Søren Støvring med firmabiler

Flotte firmabiler, betalte broer og færger, en firmabilaftale i stedet for afspadsering - sådan var det i Hillerød Forsyning.

Hillerød - 10. september 2021 kl. 05:29 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Firmabiler i et kommunalt forsyningsselskab? Det forventer de medarbejdere, man gerne vil tiltrække.

Sådan var opfattelsen hos den første administrerende direktør i Hillerød Forsyning, har tidligere administrerende direktør Søren Støvring fortalt, fremgår det af advokatundersøgelsen fra Poul Schmidt. Og den opfattelse overtog Søren Støvring tilsyneladende, da han blev udnævnt til administrerende direktør i 2015.

I hvert fald sørgede han for, at hans medarbejdere fik flotte firmabiler.

Fire forskellige biler Den tidligere affaldsdirektør var den første, der fik firmabil. Aftalen var en leasingafgift på op til 10.500 kroner om måneden, og bilen blev en Mercedes SUV model GLK. Frem til 2021, hvor affaldsdirektørens ansættelsesforhold i Hillerød Forsyning ophørte, nåede han at få fire forskellige firmabiler - alle forskellige udgaver af de eksklusive SUV-ere. Han fortæller selv til Poul Schmidt, at det skete, fordi Søren Støvring tilbød ham nye biler for at fastholde ham.

Det blev dog en dyr fornøjelse for Hillerød Forsyning, at de leasede biler så ofte skulle skiftes ud, og når man regner ud, hvad udgifterne til affaldsdirektørens SUV'er endte på, lå det i alle årene over det aftalte beløb.

Det samme skete for den administrerende direktørs egne biler, af mærkerne VW og Skoda, som også konsekvent blev afleveret tilbage før tid, med ekstra udgifter til følge.

Firmabiler i Hillerød Forsyning Hillerød Forsynings bestyrelse valgte i april at igangsætte en advokatundersøgelse. I første omgang skulle undersøgelsen afdække, hvordan selskabets aftaler om leasing af firmabiler blev forvaltet.

Siden blev opgaven udvidet til også at omfatte en undersøgelse af to kreditkort hos Hillerød Forsyning.

Undersøgelsen er lavet af advokatfirmaet Poul Schmidt. Advokatfirmaet er også kendt under navnet »Kammeradvokaten«.

Beslutningen om at få advokater til at se nærmere på forsyningens pengeforbrug skete efter en lang periode med fokus på netop Hillerød Forsynings forbrug, som især var kommet frem efter afsløringer offentliggjort af mediet Visbys Verden.

Rapporten skulle være klar i juni, men blev udsat, da Poul Schmidts medarbejdere også gerne ville gennemgå hele den tidligere ledelses mailbokse og lave interviews med en række involverede personer, dvs bestyrelsesformand Klaus Markussen, tidligere bestyrelsesformand Louise Colding Sørensen, den tidligere administrerende direktør Søren Støvring, den tidligere affaldsdirektør Peter Maltha Larsen, samt den nuværende ledelse og en række nuværende medarbejdere i Hillerød Forsyning. Selskabets økonomidirektør, som i dag er konstitueret administrerende direktør, fik også firmabil, og i december 2017 blev den første, en Volvo stationcar, erstattet af en Jaguar XE Sedan. Her lykkedes det næsten at holde udgifterne til bilen til det aftalte, og bilerne blev heller ikke leveret tilbage før tid.

Da Hillerød Forsyning i 2018 fik en ny energidirektør fik han med i sin lønpakke en firmabil til 8000 kr. pr. måned. Hans bil, en Volvo V90, endte med at koste 9232 kr. om måneden. Dette førte i januar 2020 til en mailkorrespondance mellem den administrerede direktør og bogholderiet i Hillerød Forsyning, hvor man ville vide, om energidirektøren skulle trækkes i løn. Søren Støvring skrev tilbage: »han får bilen oven i sin løn uden modregning«.

Advokaterne vurderer, at det er i strid med bestyrelsens retningslinjer.

Også spildevandsdirektøren fik firmabil - det skete i 2018, hvor han med et tillæg til sin kontrakt fik ret til firmabil for 8500 kroner pr. måned. Hans bil endte med at koste 9490 kroner, og også her burde være sket modregning, vurderes det.

To andre ledende medarbejdere fik også firmabiler. Tilsyneladende har den ene medarbejder fået tilbudt firmabilen som bytte for afspadseringstimer.

Dæk og fælge til 50.000 Medarbejderne med firmabiler fik ikke kun glæde af bilen selv. Der blev også ofte betalt for brændstof, parkering, brobizz og færgebilletter, både i Danmark og udlandet.

Men frem til 21. marts 2018 havde Hillerød Forsyning som nævnt slet ingen retningslinjer for firmabiler, og da den kom på plads var der ingen nedskrevne retningslinjer om ekstraudstyr og øvrige udgifter til bilerne.

Derfor vurderer advokaterne at udgifterne har været som inden for ordningens rammer - også set i lyset af, at firmabilsordningen ikke var tydelig i forhold til, hvilke typer udgifter til bilerne, der var omfattet af aftalerne.

Det gælder også, da affaldsdirektøren fik et sæt ny dæk og fælge til sin mercedes til mere end 50.000 kroner - han har selv fortalt, at det var i stedet for en lønforhøjelse.

To kører videre Der bliver stadig kørt i firmabil i Hillerød Forsyning. Selskabets to forsyningschefer har firmabilsordning for op til 8000 kroner om måneden. Det skyldes, at Hillerød Forsyning nu vælger at lade kontrakterne løbe ud, for det er billigere end at opsige dem i utide, selv om firmabilsordningen er droppet.

Bestyrelsesformand Klaus Markussen er ikke bekymret over, at det kan sende et forkert signal.

- Jeg synes, det sender et signal om en bestyrelse, der træffer beslutning ud fra, hvad der er omkostningsbevidst, siger han, som ikke frygter, at Hillerød Forsyning får svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft, når der ikke kan tilbydes en firmabil.

- Bestyrelsen er i hvert fald ikke ked af, at vi har truffet beslutningen om at fjerne firmabilordningen, for den har i den grad ført til, at fokus har været på alle mulige andre ting end den kernedrift som os der bor i Hillerød Kommune er dybt afhængig af, siger han.

Frederiksborg Amts Avis talte torsdag med Søren Støvring om den nye kritik, der nu rejses af ham. Han havde i går ikke haft lejlighed til at læse rapporten fra Poul Schmidt, og ønskede derfor ikke at udtale sig om kritikken.

