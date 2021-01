Så vild var branden i Brugsen i Ullerød: Se billederne

Hillerød: Plastikken er løbet ned over computerskærme som stearin på et lys. Et tastatur er smeltet sammen som en plade opvarmet mørk chokolade. En håndsprit er sunket sammen til en mærkelig buttet udgave af sig selv.

- En medarbejder ude på lageret kunne høre en knitren inde fra kontoret og troede, at der var nogen, som stampede i gulvet derinde. Da han kigger ind, ser han, at der er ild i et eller andet, og han henter vand. Men da han kommer tilbage har ilden bredt sig så hurtigt, at han vurderer, at brandvæsenet skal tilkaldes, siger Thomas Schaldemose.