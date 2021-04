Så skal der samles affald i hele Hillerød

Her afholder Danmarks Naturfredningsforening den årlige, landsdækkende affaldsindsamling, og her i kommunen er der arrangeret 18 affaldsindsamlinger over stort set hele kommunen. Derudover er der otte indsamlinger, som er for en lukket kreds grundet corona.

Så hvis man har lyst til at fatte en pose og få samlet mundbind, skrald og take away-papir op, er der rig mulighed for at finde en indsamling i nærheden. På hjemmesiden www.affaldsindsamlingen.dk kan man finde en oversigt over indsamlingerne.