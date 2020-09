Så kom spaden i jorden ved trængselsramt rundkørsel

Gravkøerne var allerede tyvstartet med at arbejde ved Hillerødmotorvejsforlængelsens afkørsel syd - men også to politikere svingede spaden mandag formiddag.

De to, borgmester Kirsten Jensen (S) og formanden for kommunens Arkitektur, Byplan og Trafikudvalg Dan Riise (Venstre), markerede, at nu går arbejdet med at bygge en afkørsel - en såkaldt shunt - i gang, så trafikanterne, der skal ind på Peder Oxes Alle, ledes uden om rundkørslen ved Egespurs Allé.