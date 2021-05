Så genåbner seniorernes fritidshjem

Efter måneders nedlukning er der nu igen lys forude med hensyn til at åbne op for Grønnegadecentrets mange aktiviteter for 60+ borgere i Hillerød.

Den seneste genåbningsplan gør det muligt for langt de fleste aktiviteter at komme i gang igen efter en lang periode, hvor alt har været lukke ned. Det gælder både indendørs og udendørs aktiviteter.

Forud for genåbningen er foregået en nøje planlægning og tilrettelæggelse for at gøre det muligt at gennemføre aktiviteterne, således at for eksempel afstande og deltagerantal overholder myndighedernes krav.