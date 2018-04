Se billedserie Mastodonternes Steen Lünell fik blomster og 5.000 kr., da Frederiksborg Rotary Klubs Initiativpris 2018 blev uddelt. Foto: Allan Nørregaard

Så fik Mastodonterne en pris

Hillerød - 19. april 2018 kl. 05:43 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bedre sent end aldrig, kan man sige om tildelingen af Frederiksborg Rotary Klubs Intitiativpris til Steen Lünell, leder og stifter og teatergruppen Mastodonterne, der i år runder de 30 år.

For det er faktisk første gang, at det sker. At Mastodonterne, som i så mange år har spillet en rolle i Hillerøds kulturliv, tildeles en pris. Men det mindskede ikke førstemandens glæde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Initiativpris er jo et dejligt ord, og pengene falder på et tørt sted. Tak for anerkendelsen, den luner. Det er mange penge for Mastodonterne, for vi er lutter frivillige og får ellers ikke en krone ud af det, sagde Steen Lünell i sin takketale i FrederiksborgCentret, hvor prisuddelingen fandt sted.

Prisen består af 5.000 kr., og der var også tre flasker vin og blomster til prisvinderen, der straks sendte både tanker og penge videre til de medvirkende og andre hjælpere hos Mastodonterne, som han selv stiftede tilbage i 1988.

Frederiksborg Rotary Klubs Initiativpris uddeles en gang om året til en person, forening, virksomhed eller organisation, der har udvist et særligt initiativ.

Det hedder i begrundelsen for tildelingen af prisen til Mastodonterne:

»Mastodonterne med Steen Lünell i spidsen kan i 2018 fejre 30 års jubilæum og har igennem årene produceret og opført en perlerække af forestillinger for både børn og voksne. Igennem alle årene har det frivillige initiativ været det bærende for både bestyrelsen, skuespiller og alle øvrige aktive, og det har været helt afgørende for at levere teater af højeste kvalitet. De mange flotte forestillinger har givet både deltagere og tilskuere rigtig mange gode oplevelser, og det initiativ og den store vedholdenhed er vi glade for at kunne anerkende med tildeling af initiativprisen.«

Mastodonterne så dagens lys i 1988, og Sebastians Skatteøen var den første forestilling. Om kort tid, nemlig lørdag 5. maj, fejrer Foreningen Mastodonterne sit jubilæum med en fest for alle, der før og nu har været med i arbejdet. Det drejer sig omkring 1000 mennesker. Mastodonterne blev dannet i Fredensborg, men voksede sig ifølge Steen Lünell for stor til byen og rykkede i 2004 til Hillerød.

I 2017 stod teatergruppen bag hele tre forestillinger, men i år bliver det »kun« til to: den traditionelle juleforestiling og før da årets hovedopgave, som denne gang er muscialen Askepot. Den opføres i august-september i FrederiksborgCentret, som Mastodonterne for det meste har brugt som spillested, og derefter kan musicalen ses på Bakken.

- I år bliver det Askepot, som er en gammel musical af Rodgers og Hammerstein, men som for første gang opføres i Danmark. Derfor er det en musical, som der skal kæles en del for, siger Lünell om jubilæums-forestillingen, som kræver 60-65 medvirkende.