Der kommer stadig lys i juletræet på Torvet i december. Men det bliver tændt på et hemmeligt tidspunkt for at undgå at folk stimler sammen. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Så er det officielt: Ingen juletræsfest på Torvet i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så er det officielt: Ingen juletræsfest på Torvet i år

Hillerød ByForum har besluttet at droppe den traditionsrige juletræstænding på grund af corona-restriktionerne

Hillerød - 22. oktober 2020 kl. 11:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

De fleste havde nok set den komme - og med et forsamlingsforbud på maksimalt 50 personer giver det næsten sig selv.

Men nu er det officielt: Der kommer ingen juletræstænding på Torvet i Hillerød i år.

Juletræet skulle efter planen havde været tændt den 27. november - samme dag som den nye skøjtebane og Julemarkedet på Torvet åbner - men aktivitetsgruppen i Hillerød ByForum har nu besluttet at droppe juletræstændingen.

Hemmeligt tidspunkt Det er selvfølgelig corona-restriktionerne, der spænder ben for den traditionsrige og hyggelige juletræstænding, der plejer at lokke flere tusinde mennesker ud i vintermørket og en tur ud i gaderne og ned på Torvet for at se Drabantgarden og nisseoptoget gå gennem byen og borgmesteren blive hejst op i en kran for at tænde træet.

"Vi er selvfølgelig rigtig kede af, at juletræstændingen ikke kan gennemføres i år. Normalt møder op mod 5.000 mennesker op for at se juleparaden gå gennem byen og juletræet på Torvet blive tændt, så det kan slet ikke lade sig gøre i år på grund af corona-restriktionerne," fortæller Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum, til Hillerød Posten.

Selv om vi altså ikke kan samles om det store juletræ på Torvet, når stikket sættes i, så kommer der selvfølgelig stadig lys i det. Men det er en hemmelighed, hvornår det bliver tændt - simpelthen for at undgå, at folk stimler sammen for at se det.

Op mod 5.000 mennesker plejer at møde op på Torvet for at se juletræet blive tændt. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Black Week Butikkerne i Hillerød er samtidig blevet enige om at sprede Black Friday den 27. november ud over flere dage for at undgå køer og for mange mennesker i gaderne og i SlotsArkaderne på samme tid.

"Black Friday bliver erstattet af Black Week, der afholdes fra mandag den 23. til fredag den 27. november med udvidet åbningstid fra klokken 8 til klokken 22 i butikkerne om fredagen. Det betyder, at der vil være mere tid i begge ender for at sprede kundernes besøg. Der vil heller ikke være kø-tilbud eller andet, der sætter forsamlingsforbuddet over styr," fortæller Mette Kragh Faurholdt til Hillerød Posten. De såkaldte 'sprittere', der er voksne spejdere fra De Gule Spejdere i Hillerød, vil i øvrigt gå rundt i gaderne og i SlotsArkaderne fredag den 27. og lørdag den 28. november og dele gratis håndsprit ud til kunderne, så indkøbsturen bliver så corona-sikker som overhovedet muligt.

relaterede artikler

Skal dit grantræ ende sine dage som juletræ på Torvet? 13. juni 2020 kl. 05:00