Så er det nu: Den lille færge er på vej i søen

Hillerød - 13. april 2021 kl. 10:15 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Selv om det virker som om, det ikke er gået op for vejrguderne endnu, så er foråret på vej, og et af de helt sikre forårstegn i Hillerød dukker op torsdag. Partrederiet Slotssøen er nemlig parat til at sætte Den Lille Færge i vandet i Slotssøen.

Den Lille Færge bliver hentet med lastbil på vinterstedet Rønnevangs Alle og kørt til Torvet i Hillerød, hvor den sættes i søen cirka klokken 7.

Færgen er klar til en ny sæson, skriver reder Niels Baggesen i en pressemeddelelse.

- Hvert år skal færgen gennemgå sikkerhedstjek med de obligatoriske syn, som forestås af Søfartsstyrelsen. Når det er klaret, og det bliver det her sidst i april, så begynder man at kunne følge skippernes øvelser på søen. Det er sådan, at skipperne inden hver sæson træner bestemte ting, som alt har med sikkerheden om bord at gøre. Det er ganske sjovt for skipperne at være med til, ikke mindst fordi det er dejligt at mødes igen om vores fælles interesse, nemlig at holde færgen i gang, skriver han.

Der sker altid lidt ændringer ved skibet, men det er ikke sikkert, at passagererne lægger mærke til det.

- Man vil nu nok bemærke, at vi har monteret to små højttalere, som vi håber, at både skippere og passagerer vil få glæde af, når der fortælles lidt undervejs. Desuden har vi fået et lidt større ror, som vi venter at få glæde af under de undertiden vanskelige vindforhold, fortæller Niels Baggesen.

Sæsonen med ture på Slotssøen for store og små begynder lørdag den 15. maj klokken 1100, og hver dag frem til 15. september kan man komme med på en tur.

