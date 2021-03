Se billedserie Tilmeld en affaldsindsamling senest 24. marts og få leveret blandt andet sække. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Så er det blevet tid til forårsrengøring i naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så er det blevet tid til forårsrengøring i naturen

17. og 18. april inviterer Danmarks Naturfredningsforening til affaldsindsamling

Hillerød - 14. marts 2021 kl. 15:22 Kontakt redaktionen

Lyset er kommet tilbage og afslører affaldet i naturen - og også i Hillerød Kommune trænger der til at blive gjort rent for affald, både i by og i naturen.

Læs også: Har Danmarks dyreste affaldsordning

I weekenden 17. og 18. april inviterer Danmarks Naturfredningsforening til den årlige landsdækkende affaldsindsamling. Her samler tusindvis af frivillige borgere i Hillerød og resten af landet affald op i skoven, i grøftekanter, og hvor der ellers ligger henkastet affald.

Sidste år blev der indsamlet næsten 1.000 kilo affald i Hillerød Kommune - gad vide hvor meget der kan indsamles i år, spørger den lokale forening.

Ren natur "Vi hjælper dyrene ved at samle affaldet op - og vi hjælper os selv og hinanden til at få nogle bedre naturoplevelser i en ren natur fri for henkastet affald," skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Sammen med naboer Hvis du synes, der ligger vel meget affald der, hvor du bor, kan du for eksempel sammen med dine naboer lave en indsamling. Gå ind på www.affaldsindsamlingen.dk for at få vejledning i, hvordan du får begyndt. Selvfølgelig kan man samle affald på alle tider af året, men hvis man etablerer en indsamling senest 24. marts, får man tilsendt materiale fra Danmarks Naturfredningsforening med blandt andet affaldssække. Kommunen gør det let at låne affaldshapsere og gule veste, og Hillerød Forsyning sørger for at afhente det indsamlede affald.

Du kan også give en hånd med ved at deltage i en af de indsamlinger, som er etableret. Dem finder du ligeledes under www.affaldsindsamlingen.dk.

Teglgårdssøen Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød har affaldsindsamling ved Teglgårdssøen og Præstevang søndag den 18. april kl. 10-12, hvor de mødes på parkeringspladsen ved Teglgårdssøen. De serveres en kop kaffe eller saft bagefter.

Tilmelding er ikke nødvendig, og alle er velkomne til at deltage. Husk mundbind.

Jk

relaterede artikler

Borgere: Affaldsspanden flyder over med plastik 15. januar 2021 kl. 11:30

Skole og dagtilbud skal sortere affald som de første 30. december 2020 kl. 06:47