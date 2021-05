Dan Riise og Kirsten Jensen klippede snoren til den nye afkørsel torsdag middag. Foto: Martin Warming

Så er der hul igennem: Ny afkørsel skal forhindre trafikpropper

Den nye afkørsel er åbnet

Hillerød - 20. maj 2021 kl. 15:11 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

De tusindvis af bilister, der hver morgen pendler til den sydvestlige del af Hillerød for at gå på arbejde eller studere, har fået en lille smutvej.

Torsdag formiddag klippede Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, og borgmester Kirsten Jensen (S) nemlig snoren til den såkaldte shunt, der forbinder motorvejsforlængelsen direkte med Peder Oxes Alle.

Det betyder, at de mange bilister, der arbejder på blandt andet Novo Nordisk, FOSS og Fujifilm, ikke længere behøver at køre gennem rundkørslen for at komme frem.

Rundkørslen har været med til at sætte en prop i trafikken, og specielt om morgenen har der været problemer med kødannelser helt ud på motorvejsforlængelsen - og det har skabt mange farlige situationer.

"Der er nogen, der siger, at der altid kommer flere biler, når der kommer noget mere vej, men her er meningen, at vejen skal tage noget at kødannelsen, så bilerne ikke hober sig op og holder i kø ud på motorvejsforlængelsen," sagde Kirsten Jensen, inden hun sammen med Dan Riise klippede den røde snor og lod de første biler køre på shunten.

Afkørslen forbinder motorvejsforlængelsen direkte med Peter Oxes Alle. Foto: Martin Warming

Håber på motorvej Den nye afkørsel er forberedt til at kunne indgå i en senere løsning med etablering af motorvej til Hillerød.

"Vi vil godt sige tak til virksomhederne, som er aktive og som ikke bare stille krav til os om, at de blandt andet vil have den her shunt, men som også hjælper os med at overtale Folketinget om at få motorvejen færdiggjort. Vi håber på, at det snart bliver til noget," lød det fra Kirsten Jensen.

Mens bilisterne kan glæde sig over at have fået en smutvej, så må cyklisterne finde andre veje eller stier. Det er nemlig blevet forbudt at cykle på Egespurs Allé og Peder Oxes Alle på strækningen fra rundkørslen ved Plantorama og Jernaldervej ved rundkørslen ved FOSS.

Afkørslen skal være med til at forhindre, at bilerne holder i kø ud på motorvejsforlængelsen i morgentrafikken. Foto: Martin Warming

