Så er der gratis familiebordtennis

"Bordtennis er for alle aldre, niveauer og er en god indgang til at dyrke sport - også for den travle familie. Vi vil gerne åbne for, at alle familier kan komme forbi og lege bordtennis sammen. Vi stiller uddannede trænere, 16 borde og bat/bolde til rådighed - helt gratis," skriver Hillerød GI Bordtennis i en pressemeddelelse.