Så du noget? Mand på løbehjul tog kvælertag på 19-årig

Den 19-årige kom gående sammen med sin kæreste, da han blev påkørt af en mand på et el-løbehjul. I forbindelse med den efterfølgende diskussion mellem parterne, blev den 19-årige kastet ned på jorden, hvorefter manden tog kvælertag på ham. Da den 19-årige kom fri og forsøgte at forhindre gerningsmanden i at flygte, pegede gerningsmanden på ham og hans kæreste med en pistollignende genstand, skriver politiet i døgnrapporten.