55-årige Lars Elbrandt er spidskandidat for SF i Hillerød. Foto: Jan F. Stephan

SF's spidskandidat brænder for det sociale område... og klatring

Hillerød - 05. oktober 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Hillerød Posten dækker selvfølgelig det kommende kommunalvalg den 16. november massivt. Vi har blandt andet bedt samtlige spidskandidater for de ni partier, der indtil videre stiller op til kommunalvalget i Hillerød Kommune, om at besvare en række mere personlige spørgsmål, der forhåbentlig er med til at tegne et billede af personen bag politikeren.

Lars Elbrandt, spidskandidat SF Hillerød

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Politik har været en del af mit liv gennem mange år. Det er især det sociale område, jeg brænder for, og jeg synes, der mangler en tydelig social stemme i byrådet. Den stemme vil jeg gerne være. Jeg ønsker et Hillerød for alle, som er kendetegnet ved, at fællesskabet hjælper og støtter dem, der har brug for det. Vi kan alle komme i en livssituation, hvor vi har brug for fællesskabet. Alle skal havde en chance i livet uanset baggrund. Hvis vi vil, kan vi ændre Hillerød til det bedre. Når vi investerer i mennesker, investerer vi i Hillerøds fremtid.

Hvad kan du bedst lide at bruge din fritid på? Jeg elsker at klatre. Allerhelst på et bjerg eller i et nedlagt stenbrud. Det har vi desværre ikke i Hillerød, så for det meste bliver det 'bare' en tur op ad væggen eller bouldering, som er klatring i lav højde uden reb. Det giver ro og hjernen bliver tømt for alle mulige tanker. For hvis jeg ikke er fokuseret på klatringen, falder jeg jo ned. Klatring giver mig fornyet kræfter.

Lars Elbrandt Alder: 55

By: Hillerød

Familie: Gift. Har tre voksne børn

Job: Anæstesi sygeplejerske

Hvad er dit yndlingssted i Hillerød Kommune - og hvorfor? Der er mange fantastiske steder i Hillerød. Mit favoritsted er Fantasiens Ø og hele Store Dyrehave-skoven. Det er et perfekt sted til en tur med min hund, mens jeg både kan fordøje dages indtryk og få ny energi. Vi har som familie også haft mange dejlige timer med at lege og gå på opdagelse i skoven. Når jeg er i skoven, bliver klimadebatten mere virkelig og konkret. Vi skal passe på vores natur.

Hvad er du virkelig dårlig til? Jeg kan være meget utålmodig. I politik er der mange og lange processer og til tider unødige benspænd. Når vi nu kan se, der er et problem, for eksempel handicappede, som ikke får den hjælp, de har behov for, hvorfor så spilde tiden og ikke få det ordnet nu? Jeg synes, det er svært at være vidne til. Min utålmodighed vil gerne se resultater her og nu.

Hvem er dit idol uden for politik - og hvorfor? Astrid Lindgren. Hun har altid taget barnet alvorligt og hendes filosofi "Giv barnet kærlighed, mere kærlighed og endnu mere kærlighed" er så livsbekræftende. Jeg kan genkalde mig selv i hendes bøger. Jeg har både en Jonathan, en Emil og en Pippi i mig. Pippis motto "Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert" er klog børnelogik, som jeg stadig efterlever.

Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være? Jeg vil nogle gange gerne være tankelæser. Jeg oplever tit, at vi som mennesker taler forbi hinanden, og det kan give mange misforståelser og problemer. Ofte kan tanker være svære at sætte de rette ord på, så den anden præcis kan forstå, det man virkelig mener. Når jeg taler med en anden person, har jeg et ønske om at forstå den andens budskab - og ikke bare det, jeg hører.

Lars Elbrand bruger meget gerne sin fritid på at klatre - allerhelst på et bjerg eller i et nedlagt stenbrud, fortæller han. Foto: Jan F. Stephan