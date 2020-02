SF stillede forslag om at skelne mellem de forskellige områder, når der skal laves sparekataloger i Hillerød. På nogle områder bør man ikke lede efter to procent besparelser, mener SF's Peter Langer, som dog ikke fik opbakning til sit forslag i økonomiudvalget. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: SF vil skåne børn og ældre når budgettet skal lægges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF vil skåne børn og ældre når budgettet skal lægges

Der var ikke opbakning til et forslag fra SF om at nøjes med besparelser for en procent på velfærdsområderne.

Hillerød - 22. februar 2020 kl. 10:53 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens der i resten af økonomiudvalget er enighed om, at der skal findes for 50 millioner kroner forslag til besparelser på næste års budget, vil SF have en model, der skåner børn, ældre og kulturområdet. Peter Langer (SF) foreslog på onsdagens økonomiudvalg, at der i stedet for de 50 millioner kroner, som svarer til to procent, kun skal findes forslag for en procent på børn, skole, ældre og socialområdet samt for idræt og kultur.

- Det er umuligt at spare mere uden at skære dybt i løn og kernevelfærd, siger Peter Langer.

S, Radikale, Dansk Folkeparti og Venstre stemte imod forslaget, mens Nye Borgerlige undlod at stemme.

Økonomiudvalget havde også mulighed for at vælge en anden budgetproces og helt droppe det såkaldte omprioriteringskatalog i år, og Peter Langer så helst, at man gjorde sådan i Hillerød.

- Vi har haft den diskussion næsten hvert år. Der bliver brugt rigtig meget tid her i foråret på at finde en masse uspiselige forslag, som ingen kan lide. Og vi ved allesammen, at når vi når målstregen til efteråret, ender det med, at vi slet ikke skal spare så meget. Så vi kunne ligeså godt sætte nogle mindre mål op, siger han, som i stedet mener, man skal se på de nøgletal, der sammenligner kommunerne på de enkelte områder.

- Hillerød ligger lavt på børn, idræt og kultur. Så synes vi, det er hårdt at spare to procent, især på børneområdet og socialområdet, uden at det kommer til at gå ud over normeringerne, siger han.

Borgmester Kirsten Jensen (S) har tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis, at det er nødvendigt med et omprioriteringskatalog på de to procent, for at være sikker på, at Hillerød Kommune kan betale den ekstraregning, der er udsigt til, hvis regeringens udligningsreform vedtages. I så fald skal Hillerød Kommune udligne 33 millioner kroner mere end de cirka 450 millioner kroner, kommunen allerede betaler til ordningen.

Peter Langer erkender, at der så vil være brug for at finde nogle flere penge. Men det skal ikke ske ved at skære i servicen.

- Så synes jeg hellere, vi skal se på skatten. Og jeg synes især, man skal se på grundskylden. I Hillerød ligger vi lavt på ejendomsskat - det er den 10. laveste på landsplan, og den 4. laveste på Sjælland, siger han, som mener, det kan ske, uden at boligejerne kan mærke det, da man kan indefryse stigningerne.

Til gengæld synes han ikke, det er en god idé at hæve indkomstskatten, som i dag er på 25,6 procent.

- Der ligger vi ret højt i Hillerød i forvejen. Og det rammer jo alle, siger han.

Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum to procent af serviceudgifterne på fagudvalgets budget 2021 og at genoptage sagen, hvis der sker ændringer i de økonomiske forudsætninger som følge af beslutninger i Folketinget, det vil sige, hvis regeringens udligningsreform ikke vedtages.