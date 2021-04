Se billedserie SF Hillerød har foreløbig 10 kandidater klar til komunalvalget: Bagest Silje Brynildsen, Flemming Thornæs, Rikke Macholm, Lars Elbrandt, Michael Liesk og Peter Langer. Forrest Søren Nørgaard Graven, Mads Emil Munk Hansen, Janne Lunding Olsen og Rasmus Alexander Meyer. Pressefoto: SF

SF vælger spritny spidskandidat i Hillerød

SF Hillerød har nye ansigter i front - og går efter tre mandater til kommunalvalget

Hillerød - 26. april 2021 kl. 10:42 Kontakt redaktionen

De nuværende byrådsmedlemmer for SF i Hillerød træder et par skridt tilbage for at gøre plads til helt nye kræfter på partiets kandidatliste til kommunalvalget i november.

Som ny spidskandidat har SF Hillerød på et medlemsmøde lørdag 25. april valgt Lars Elbrandt, som stiller op i front for et hold på foreløbig 10 kandidater.

Sygeplejerske Lars Elbrandt er sygeplejerske og har været aktiv i SF i mange år, fortæller partiet i en pressemeddelelse.

"Som suppleant har han deltaget i kommunens budgetarbejde og i mange valgkampe. Han er især optaget af sociale spørgsmål, udsatte og handicappedes forhold," skriver SF.

Nummer to på listen blev Janne Lunding Olsen, som før har siddet i byrådet fra 2012- 2013. Hun er leder i et pensionsselskab og har også stor erfaring med budgetforhandlinger og politisk arbejde.

"Janne har mange visioner og ideer inden for sundhed, trafik og miljø," skriver partiet.

Byrådsmedlemmer genopstiller Rikke Macholm og Peter Langer, som begge sidder i byrådet i dag, har valgt at genopstille, men altså længere nede på listen for at give plads til nye ansigter.

Sideordnet opstilling Der er valgt sideordnet opstilling, så det er alene antallet af personlige stemmer, der afgør, hvem SF får valgt ind til november.

Kandidatlisten vil blive suppleret med flere kandidater helt frem til efteråret.

"SF har haft snart fire år i byrådet med gode resultater, vi er optimister og går efter minimum tre mandater," skriver partiet.

Valgprogram klar SF's valgprogram ligger også klart efter grundige drøftelser i grupper vinteren over. De bakker op om borgernes bekymringer over for placering af industribygninger tæt på boligområder. Områder langs motorvejen bør i højere grad i spil for at minimere problemerne med tung trafik og nabogener.

"Der er stadig masser af opgaver at tage fat på med naturbeskyttelse, velfærd, kultur og børn og unges trivsel. Kampen for minimumsnormeringer i dagtilbud, grøn omstilling, boliger til alle, en styrket ældrepleje og mere kultur fortsætter, ligesom flere cykelstier, styrkelse af landsbyerne og færre højhuse står højt på SF's arbejdsprogram for de næste fire år," skriver partiet.

SF Hillerøds kandidatliste: SFs kandidatliste ser foreløbig således ud:

Lars Elbrandt, sygeplejerske

Janne Lunding Olsen, IT-leder

Mads Emil Munk Hansen, gymnasieelev

Rasmus Alexander Meyer, ingeniør

Flemming Thornæs, byplanarkitekt

Rikke Macholm, biolog

Michael Liesk, murerarbejdsmand

Søren Nørgaard Graven, fuldmægtig

Silje Brynildsen, gymnasieelev

