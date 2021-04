SF og Enhedslisten i Hillerød har indgået valgforbund. Arkivfoto: Claus Beyer

SF og Enhedslisten indgår valgforbund i Hillerød

SF og Enhedslisten i Hillerød Kommune indgår i teknisk valgforbund for at undgå stemmespild på venstrefløjen

Hillerød - 16. april 2021 kl. 18:25 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Hillerød har indgået et valgforbund i forbindelse med det kommende kommunalvalg 16. november.

Målet med det valgtekniske samarbejde er at undgå stemmespild for venstrefløjen i Hillerød kommune.

"Vi går ikke ud og peger på en borgmester eller laver nogen politiske aftaler - det er et teknisk samarbejde for at undgå, at vi taber nogle stemmer på gulvet," siger Flemming Thornæs, som er formand for SF Hillerød.

Størst fordel for store partier Ved sidste kommunalvalg i 2017 var SF og Enhedslisten i valgforbund med Socialdemokratiet. Men denne gang er Socialdemokratiet i Hillerød gået sammen med Radikale Venstre, som meldte ud, at de ikke ønskede andre partier i valgforbundet.

"De Radikale gik ud og sagde, at de ikke ville være sammen med os, så det må vi acceptere. Jeg tror nu sagtens, vi kan samarbejde med begge partier fremover alligevel," siger Peter Langer, byrådsmedlem for SF.

Han peger også på, at det ofte - matematisk set - er de store partier, der får mest ud af et valgforbund:

"Så det er måske ikke så ringe endda, at vi ikke er i valgforbund med Socialdemokratiet. Men vi havde da nok hellere set et stort, rødt valgforbund, men sådan er det. Nu er det vigtigste at have et valgforbund, så vi ikke spilder nogen stemmer," siger Peter Langer.

Flere partier med Valgforbundet er ikke en lukket fest, understreger Enhedslisten og SF, som inviterer andre eventuelle partier og lister med en rød/grøn partipolitisk holdning til at indgå i det valgtekniske samarbejde.

"Vi appellerer til, at andre grønne lister som for eksempel Alternativet - hvis de skulle stille op lokalt - kommer med i valgforbundet. For vi vil gerne samle alle de stemmer op, som rammer til venstre for Socialdemokratiet," siger Peter Langer.

Valgforbund Disse valgforbund er indtil videre meldt ud i Hillerød i 2021:

Socialdemokratiet og Radikale Venstre

SF og Enhedslisten

Konservative og Nye Borgerlige

