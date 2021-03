Peter Langer fra SF mener ikke, at virksomheder skal have lov til at bygge i op til 25 meter ved Overdrevsvejen, som et nyt lokalplansforslag lægger op til. Foto: Mette Dolmer Thygesen

SF kæmper imod erhverv i 25 meter ved Overdrevsvejen

Peter Langer vil holde højden på max. 15 meter, når der skal laves ny lokalplan for kræmmmergrunden

Hillerød - 15. marts 2021 kl. 17:37 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hvorfor skal kræmmergrunden gøres klar til virksomheder på 25 meter - og give tilladelse til miljøbelastende virksomheder, når der ikke er nogen investor, der står klar?

Det spørgsmål stillede SF's Peter Langer på mødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 3. marts, hvor politikerne behandlede et nyt lokalplansforslag for kræmmerpladsen. Lokalplanen, som senere sendes i høring, skal tiltrække virksomheder til området, så de kan bygge nyt ved Overdrevsvejen.

Hvorfor højere? Men Peter Langer tog forbehold for beslutningen i ABT-udvalget, og hvis der ikke dukker nyt op i sagen, har han tænkt sig at stemme imod, når sagen behandles på Økonomiudvalget og i byrådet senere i marts.

"Hvorfor vil man nu sige ja til, at virksomheder kan bygge i 25 meters højde frem for - som nu - 15 meter? Og hvorfor skal der tillades helt op til miljøklasse 5 mod før 4? Der er jo ingen akutel investor klar, og samtidig planlægger vi Generationernes Kvarter nord for dette område. En udsigt til 25 meters tårne er måske ikke ligefrem sagen lige der," siger han.

Miljøklasse 5-virksomheder er per definition virksomheder, som er ret belastende for omgivelserne og derfor skal placeres i industriområder.

For stort Peter Langer har selv tidligere boet i Favrholmkvarteret i 18 år:

"Så jeg ved, hvor langt man kan se mod syd, når man står i sine vinduer. Der kommer til at blive bygget rigtig meget her, og det er ok at lægge et industriområde der - men hvorfor bygge i 25 meter frem for 15? Det kommer til at synes for stort, frygter jeg," siger han.

Klar til erhverv Resten af udvalget bakkede op om at sende lokalplansforslaget i høring.

"Vi er nødt til at have en lokalplan, som er klar, hvis nogle virksomheder - og det håber vi - har lyst til at placere sig der. Med lokalplanen kan vi være klar til at begynde at sælge de grunde, hvis nogen skulle være interesseret," sagde udvalgsformand Dan Riise (V) til Hillerød Posten i sidste uge.