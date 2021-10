SE BILLEDERNE: MTB Marathon vendte stærkt tilbage

Se billedserie Foto: Kim Rasmussen

Søndag vendte MTB Marathon atter tilbage efter sidste års aflysning, og trods færre tilmeldte til andre motionsløb, var der i år flere tilmeldte i Hillerød end normalt.

Hillerød - 04. oktober 2021

En grå og våd søndag stod for cirka 1000 mænd og kvinder, unge som gamle, på cykelløb i og omkring Hillerød til årets MTB Marathon.

Sidste år blev løbet aflyst på grund af coronapandemien, men i år er det vendt stærkt tilbage. Nu også med ny løbsarrangør. Allerød Orienteringsklub overtog posten i 2019, men det er altså først nu, de endelig får lov at afvikle deres første løb.

Med slottet som bagtæppe gør ryttere i cykelhjelme og tætsiddende tøj sig klar i startområdet på Posen, inden de gruppevis trækker op til startstregen for at blive sendt afsted på de forskellige ruter.

- Selvom der er dryp på næsen, er det bedre end sidste år, hvor der slet ikke var noget, lyder det over højttalerne, da det første hold bliver sendt afsted.

Fremgang på trods I spidsen for MTB Marathon står nu løbschef Peter Reibert Hansen. Han glæder sig over, at feltet er så stort, som det er, selvom motionsløbene har været sat på hold i et år.

-Mange andre løb har mistet deltagere, og vi havde frygtet, at det også ville ske for os, men vi har formået at tiltrække 10 procent flere end normalt. Jeg tror, det skyldes, at vi har haft en god markedsføringsgruppe. Vi er Danmarks ældste motions-MTB-løb, hvor eliten også deltager. Det, der er unikt her, er, at ruten ikke består af flere omgange. Det er én lang rute på 103 kilometer, og det er det, folk synes er fedt, siger han.

Den gode stemning Først på eftermiddagen kommer rytterne fra de kortere distancer lige så stille dryssende ind over målstregen, udmattede og med mudder i ansigtet - nogle mere end andre.

Fra en pavillon sørger speakerne Jesper Rasch og Jens Jepsen igen i år for at skabe god stemning og dele små præmier ud til tilfældige, heldige ryttere:

- Vi prøver at sørge for, at det er sjovt at komme i mål. Nu har vi speaket i 15 år, og det er skønt at være tilbage og mærke glæden og den gode stemning, siger Jens Jepsen.

Duften af gullasch og lyden af cykelsko på asfalten fylder i målområdet, hvor rytterne kan få sig lidt at spise og drikke.

En enkelt rytter er måske lidt for ivrig efter at komme ned til kødgryderne, og han styrter umiddelbart efter at have passeret målstregen. Han tager det dog med et smil og er hurtigt i pedalerne igen.

Ny kvinderute Cirka 100 meter før målstregen kommer en ældre kvinde cyklende på sin damecykel. Hun vælger dog hurtigt at trække væk fra opløbsstrækningen og op på fortovet.

Kort efter kommer en anden kvinde. En hurtig en af slagsen. Som noget nyt har MTB Marathon i år indført en 80 kilometer rute kun for kvinder, og 49-årige Camilla Carlsen bliver den første vinder nogensinde på netop den distance.

Hun plejer at køre 57 kilometer, og det er også blevet til en enkelt tur på 103 kilometer, men i år var det altså den nye distance, der fik sig en tur. Hun synes, det nye initiativ for kvindelige ryttere, er godt:

- I Hillerød Mountainbike Klub oplever vi ikke, det er svært at tiltrække kvinder, men jeg tror, det er en god idé, siger hun.

Selvom Camilla Carlsen kan gå fra løbet som vinder, er det for hende mest hyggen, der trækker.

- Jeg kender en masse, der er med. Det er et rigtig hyggeligt arrangement. Jeg har været god til at selv at cykle, mens løbene ikke har været der, men jeg har savnet at se andre cykelfolk, siger hun.

Førsteplads var træning Cirka 10 minutter efter, Camilla Carlsen er kommet over stregen, kommer den første rytter fra den lange rute i mål. For ham er det ikke hygge, det handler om. Han er kommet for at træne.

24-årige Simon Andreassen, der er er tidligere juniorverdensmester og danmarksmester i flere forskellige mountainbikediscipliner, står nemlig foran et etapeløb i Sydafrika.

- For mig var det træning. En hård træning. Det er altid lidt nemmere at presse sig selv, når man kører med et nummer på cyklen, siger han og fortsætter:

- Men det er selvfølgelig sjovt at vinde. Det er altid det, jeg stiller op for.