Se billedserie Hillerød Station. Foto: Per Skovkjær Sand

Send til din ven. X Artiklen: S-togene kører igen efter personpåkørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-togene kører igen efter personpåkørsel

Hillerød - 21. marts 2021 kl. 10:02 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Der kører igen toge fra Hillerød Station, oplyser DSB til Frederiksborg Amts Avis, og det sker efter, at der tidligere søndag formiddag skete en personpåkørsel på stationen. DSB meldte ud, at togene kører igen klokken 11.27. Tidligere på formiddagen søndag kørte der ingen S-tog mellem Allerød og Hillerød på grund af en personpåkørsel Vagtchef Flemming Hansen fra Nordsjællands Politi oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at de fik anmeldelsen om en personpåkørsel klokken 09.34.

Vagtchefen hos Nordsjællands Politi bekræftede søndag formiddag over for Frederiksborg Amts Avis, at der var sket en personpåkørsel ved Hillerød Station, og at politiet går stærkt ud fra, at der var sket en ulykke. Cirka klokken 10.20 var avisen på stationen. Der holdt politibiler og redningsmandskab. Der holdt to politibiler langt ude ad spor nummer 1. Kort før Frederiksborg Amts Avis kom til stationen var den påkørte person kørt afsted med ambulance til hospitalet, oplyste politi på stedet. Politiet på stedet oplyste også, at der nok ville gå indtil omkring klokken 11.30, før der igen kunne åbnes op for trafik på stationen.

Sidst på formiddagen, efter at togdriften er frigivet på stationen, fortæller vagtchef Flemming Hansen fra Nordsjællands Politi, at en mand er kørt til Rigshospitalets Traumecenter efter ulykken. Han kender ikke mandens alder. - Det ligger vidnefast, at han selv er sprunget ud foran toget, men hvorfor han gør det, det ved jeg ikke, for vi har ikke snakket med ham af gode grunde. Vi kender ikke årsagen til det, men det ligger fast, at han selv er sprunget ud foran toget, siger vagtchef Flemming Hansen til Frederiksborg Amts Avis.

BT.dk har også fået oplyst, at det var en mand, som hoppede ned på skinnerne, og at det var en ulykke, at han blev ramt af toget, og ikke et forsøg på at tage sit eget liv. Manden var i kritisk tilstand, da han blev kørt fra Hillerød Station, skriver BT.