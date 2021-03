S-togene holdt stille på grund af en personpåkørsel

Vagtchefen hos Nordsjællands Politi bekræfter over for Frederiksborg Amts Avis, at der er sket en personpåkørsel ved Hillerød Station, og at politiet går stærkt ud fra, at der er sket en ulykke.

Cirka klokken 10.20 var avisen på stationen. Der holdt politibiler og redningsmandskab. Der holdt to politibiler langt ude ad spor nummer 1.

Kort før Frederiksborg Amts Avis kom til stationen var den påkørte person kørt afsted med ambulance til hospitalet, oplyste politi på stedet.

Politiet på stedet oplyste også, at der nok ville gå indtil omkring klokken 11.30, før der igen kunne åbnes op for trafik på stationen.