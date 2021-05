Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4 Videncenter i Hillerød, kalder en S-bane mellem Farum og Hillerød for en kæmpe gevinst. Arkivfoto Foto: Marcin Poziemski - stock.adobe.c

S-tog mellem Farum og Hillerød i spil igen

Venstre vil have afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse af en S-togsforbindelse mellem Farum og Hillerød

Hillerød - 26. maj 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming, Louise Mørch Vilster og Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

På Christiansborg er forhandlingerne om et nyt trafikforlig i fuld gang, efter at regeringen for nylig kom med sit infrastrukturudspil.

Og nu tegner der sig en stigende interesse for at afsætte midler til en forundersøgelse, der skal se nærmere på muligheden for at forlænge Farum-banen, så Farum og Hillerød bliver forbundet med direkte S-tog.

Venstre offentliggjorde forleden sit infrastrukturudspil, hvor der er afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse, og tidligere har Radikale Venstre og Enhedslisten meldt ud, at de støtter en forlængelse af Farumbanen. En forundersøgelse var derimod ikke en del af udspillet fra regeringen, men den socialdemokratiske borgmester i Furesø, Ole Bondo Christensen, er begejstret for ideen.

"En forlængelse af S-toget kan binde Furesø sammen med Hillerød og med det nye supersygehus, og det kan få flere trafikanter fra Nordsjælland til at tage toget i stedet. Det vil også binde Farumbanen sammen med lokalbanerne i Nordsjælland," siger Ole Bondo Christensen til Furesø Avis.

Ser muligheder Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) også interesseret i, at den offentlige transport bliver mere fleksibel.

"Helt overordnet er jeg for, at det, vi kalder for det strategiske net inden for kollektiv transport, bliver endnu mere attraktivt at vælge, så der kommer mindre trængsel på vejene og mere grøn omstilling. Helt aktuelt ligger vores top-prioriteringer i forhold til Hillerød og Favrholm stationer, men det vil være interessant at følge med i, hvis der bliver arbejdet videre med mulighederne for en forlængelse fra Farum til Hillerød," siger hun til Hillerød Posten.

Selvom Kirsten Jensen måske ikke har S-tog mellem Farum og Hillerød som topprioritet på sin ønskeliste, så ser hun også muligheder i en direkte S-bane mellem Farum og Hillerød.

"Jeg ser muligheder for ikke mindst unge mennesker, hvis det bliver nemmere at komme til Hillerød for dem. Her ligger mange uddannelser, som de unge i højere grad vil opleve som tilgængelige for dem. Andre vil selvfølgelig også kunne komme nemmere på arbejde, måske ved at tage cyklen et stykke af vejen og toget det sidste," siger hillerødborgmesteren.

En kæmpe gevinst Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4 Videncenter i Hillerød, mener, at en direkte S-togslinje mellem de to byer vil være en kæmpe gevinst.

"Vi ved, at der er rigtig mange mennesker, der pendler fra Furesø til Hillerød for at gå på arbejde, så det vil være en kæmpe gevinst. Hillerød har også mange uddannelsesinstitutioner, og det vil helt sikkert gøre det nemmere og hurtigere for mange unge mennesker fra Furesø at komme til Hillerød, hvis der er en direkte S-togsforbindelse," siger Erik Helmer Pedersen.

Også Hillerøds handelsliv vil have glæde af forbindelsen, mener Erik Helmer Pedersen.

"Hillerød er et handelscentrum, og hvis borgerne fra Furesø kan komme nemt til Hillerød med S-toget, så er der ingen tvivl om, at det vil være med til at styrke vores handelsliv yderligere. Derudover vil det give hillerødborgerne endnu en mulighed for at tage S-toget mod København," siger han.

Uenighed om linjeføring Forlængelsen af Farum-banen til Hillerød har været diskuteret flere gange over årene. Der er to mulige linjeføringer i spil: Den ene går fra Farum til Høvelte og videre til Allerød og Hillerød, mens den anden går langs Hillerødmotorvejen.

Allerøds borgmester Carsten Längerich (V) vil helst have S-togene fra Farum til at køre til Hillerød via Høvelte og Allerød, siger han til Allerød Nyt.

"I Allerød vil vi gerne have Farum-banen forlænget via Allerød Station, og jeg vil arbejde for løsningen til Høvelte, der er den billigste og korteste," siger han.

Ole Bondo Christensen så dog hellere, at S-togene til Hillerød kommer til at køre langs Hillerødmotorvejen.

"Den eneste rigtige løsning er langs motorvejen, da det vil berøre naturen mindst. Jeg har svært ved at se andet for mig," siger Furesøs borgmester.

Kirsten Jensen har til gengæld ikke lagt sig fast på, hvilken linjeføring, hun foretrækker.

"Hvis staten er interesseret i at gå videre med projektet, kan vi undersøge hos os i Hillerød Kommune, hvad den bedste linjeføring vil være i vores perspektiv," siger hun.

Ombygning og motorvej I regeringens infrastrukturudspil er der også lagt op til, at Hillerødmotorvejen bliver forlænget helt til Hillerød, og det er det vigtigste for Hillerøds borgmester Kirsten Jensen.

"Det er vigtigt at udvikle kollektiv transport samtidig med, at man endelig får færdiggjort motorvejen til Hillerød og til Frederikssund og den Kystbane, som allerede findes, og som skal forbedres. Derfor er det også vigtigt at holde fast i ombygningen af Hillerød Station, som er med i transportudspillet, men aftalen er jo ikke indgået endnu, så vi skal holde fokus. Når det er helt på plads, kommer en ny runde om forbedringer, og her kan Farumbane-ideen være interessant at undersøge, hvis den kan binde to S-togs-fingre sammen, og kan bringe flere mennesker til og fra Hillerød," siger Kirsten Jensen.

Furesø Kommune fik sidste efterår lavet en rapport af infrastrukturrådgiveren Atkins og ifølge den vil det koste 0,9 milliarder kroner at forbinde Farumbanen med Høvelte, som er en strækning på 6,7 kilometer. Derimod vil det koste 1,7 milliarder kroner i anlægsomkostninger at forbinde Farum med Favrholm, som er den nye station syd for Hillerød ved det kommende supersygehus.

Rapporten viser samtidig, at en forlængelse i første omgang vil føre til 230.000 færre bilture årligt og mere end 15.000 flere daglige påstigere på toget.

