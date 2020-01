Socialdemokratiet i Hillerød peger fortsat på Nick Hækkerup som socialdemokraternes kandidat i Hillerød. Foto Thomas Olsen

S-kandidater klar til en omgang mere

Hillerød - 28. januar 2020 kl. 14:37 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet i Hillerød har på sin generalforsamling mandag aften valgt kandidater til region, folketing og borgmesterposten i Hillerød.

Og det er erfarne folk, der kommer øverst på listerne.

Borgmester Kirsten Jensen genopstiller som spidskandidat til kommunevalget i 2021. Hun har otte års erfaring som borgmester i Hillerød, og vil meget gerne fortsætte på posten, skriver socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

Socialdemokratiet i Hillerød Kommune lægger særligt vægt på Kirsten Jensens evne til at samle byrådet og finde løsninger, som favner bredt og dermed også inkluderer størsteparten af kommunens borgere. Dette samarbejde er vigtigt i en tid med højt tempo og udvikling på mange områder.

- Når vi sammen med Kirsten insisterer på det brede samarbejde, er vi med til at styrke vores kommunes muligheder, siger Thomas Brücker, gruppeformand (S).

Glad for at være kandidat i Nordsjælland Nick Hækkerup, som er justitsminister, vil også ved næste folketingsvalg være kandidat for S i Hillerød.

- Jeg holder meget af Hillerød, Gribskov og Nordsjælland, og er virkelig glad for at være kandidat her og at få partiforeningens støtte. Vi har mange muligheder men også mange udfordringer, og man kan sige, at vi her i området er et mini-Danmark, hvor der både er plads til dem som fællesskabet kan hjælpe, til en god folkeskole, til stærke uddannelser og dygtige virksomheder, siger han.

For Thomas Brücker er det en stor gevinst at have Nick Hækkerup som folketingskandidat.

- Nick er jo en handlekraftig mand, der får tingene gjort, og så er det fantastisk, at Nick er en del af regeringen, og det er dejligt at have en minister, som bor i lokal-området og vi derved har en kort vej til Slotsholmen og Christiansborg.

Seks års erfaring Også en kandidat til regionsrådsvalget i 2021 skulle de lokale socialdemokrater finde på deres generalforsamling, og her blev det enstemmigt vedtaget, at man ville genopstille Susanne Due Kristensen, som også er en erfaren kandidat.

- Susanne er jo myreflittig og fagligt meget kompetent. Vi har været glade for den kæmpe indsats hun har leveret de sidste 6 år som vores repræsentant i region H. Derfor er det helt naturligt for os, at vi bakker op om Susanne, så hun kan fortsætte sit fantastiske arbejde i regionen og derigennem sørge for at Nordsjælland har en så stærk stemme i regionsrådet, siger Thomas Brücker om Susanne Due Kristensen, der også i dag er Socialdemokraternes regionsrådsmedlem.

Susanne Due er glad for den entydige opbakning til hendes arbejde.

- Jeg er stolt af at repræsentere Hillerød og Gribskov i Region Hovedstaden. Vi bygger nyt supersygehus i Hillerød og satser massivt på at udbygge og styrke samarbejdet med kommunerne.. Så er det vigtigt, at vi har en stærk stemme i Nordsjælland, så vi har indflydelse på det der sker i vores lokalområde, siger hun.

Både Nick Hækkerup og Susanne Due Kristensen skal også vælges af de to socialdemokratiske partiforeninger i Gribskov kommune, før de er endeligt valgt.