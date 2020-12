Se billedserie Der er mangel på plejehjemspladser i Hillerød Kommune, men stor uenighed om, hvorvidt et friplejehjem kan være en del af løsningen på problemet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: S: Friplejehjem er ikke løsningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S: Friplejehjem er ikke løsningen

Hillerød - 19. december 2020 kl. 05:12 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Venstres ønske om at få et friplejehjem i Hillerød Kommune møder langt fra opbakning hos borgmesterpartiet, Socialdemokratiet.

Mens ældre og svage borgere for tiden må vente længere end de garanterede højst 60 dage på at få en plejebolig i kommunen, så er diskussionen i fuld gang om, hvordan der kan tages hånd om de pladsproblemer, der ifølge prognoser for befolkningstilvækst og plejebehov ikke ser ud til at aftage over det næste tiår.

Men et friplejehjem er ikke løsningen, hverken på kort eller lang sigt, mener byrådsmedlem Susanne Due Kristensen (S), der nu kaster sig ind i debatten.

- Det har lydt som om, et friplejehjem var det eneste saliggørende, og at det kan løse alle problemer, men det mener jeg ikke, det kan, siger hun.

Fordelen ved at et friplejehjem kan være med til afhjælpe de lange ventelister, bliver i Susanne Due Kristensens øjne forsvindende lille, når man sammenligner med de ulemper, der er.

- Det er ikke, fordi friplejehjem gør det dårligt, men de er bare ikke løsningen på de pladsproblemer, vi har i Hillerød. Vi har ikke anvisningsret til et friplejehjem, medmindre vi vælger at indgå en aftale om det, men så skal vi betale tomgangspladser og binder os til mange pladser, som, vi ikke er sikre på, bliver besat. Og vores indflydelse vil stadig være ret begrænset, for eksempel i forhold til de ønsker vi har til byggeri og kvalitet, argumenterer hun.

Hun peger desuden på, at alle kan bygge et friplejehjem, hvis de har lyst, men at det ikke går så meget hurtigere, da der stadig skal gennemføres en lokalplansproces, der sjældent tager under et års tid.

Tilhængere af friplejehjem fremhæver, at borgerne får mulighed for at vælge en privat løsning, som man kender det fra friskoler og privathospitaler.

Susanne Due Kristensen mener derimod, at det snarere er friplejehjemmet selv, der nyder godt af det frie valg.

- Hvis en privat leverandør vælger at bygge et plejehjem uden anvisningsret, så har de ret til at afvise borgere. Hvor vi normalt garanterer borgere, at de kan få en plads, så kan de sige nej. Der har været eksempler på meget tunge borgere, der er blevet afvist, så det er åbenbart kun friplejehjem for nogle, siger hun.

Hun fremhæver, at et enigt byråd valgte at indgå en driftsoverenskomst med OK-Fonden, der skal drive det kommende plejehjem i Favrholm. Det ønskede OK-fonden også selv snarere end et friplejehjem, siger hun, og med den løsning kan borgerne også have tilkøbsydelser.

Et af de problemer Susanne Due Kristensen forudser ved et friplejehjem er, at Hillerød Kommune ikke kan være sikker på, hvor mange borgere fra Hillerød, der søger og bliver godkendt. Kommer der borgere fra andre kommuner, får Hillerød Kommune alligevel nogle udgifter.

- Vi har ingen garanti for, at de tager de ældre. Det kan være det er mere attraktivt at tage borgere fra Allerød Kommune. Både i Gribskov og Frederikssund har friplejehjem ikke kunnet besætte pladser med lokale borgere og tiltrækker borgere fra andre kommuner. Det betyder, at de to kommuner får en ekstraudgift, fordi de skal betale sygeplejen for patienter, der kommer fra de andre kommuner, siger hun.

Når nu Susanne Due Kristensen og Socialdemokratiet ikke ser det store lys i et friplejehjem og ikke mener, det er løsningen på de aktuelle kapacitetsudfordringer, så er det relevante spørgsmål, hvordan man så sikrer sig, at kommunens problemer med at overholde ventetidsgarantien ikke gentager sig fremover.

Hun peger på, at Omsorg og Livskraftsudvalget nu vil se på, om det planlagte plejehjem i Favrholm kan få flere pladser.

- Lige nu kigger vi på, om 70 pladser er nok. Måske kan det have 80 pladser eller have nogle andre boliger i forlængelse af. Det kan være seniorboliger med tilbud om decentral sygepleje, der har tilknytning til plejehjemmet. Så kan det være behovet for at flytte på plejehjem kommer lidt senere. Så kan de også flytte ind, inden de bliver rigtig dårlige, så det føles mere som hjem og de kender det. Hvis vi samtidig skubber byggeriet lidt frem, så kan det være, der er nogle løsninger, siger hun.