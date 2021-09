Rutine og ungdom skal løfte Hillerød Tennis

Rutinen er præsenteret af 55-årige Lars Laybourn, og ungdommen af 22-årige Anton Davidsen. De to kender hinanden fra fælles fortid i Gentofte Tennisklub, og det er Lars Laybourn, der har anbefalet klubben at hente Davidsen, som han betragter som et stort trænertalent.

- Jeg glæder mig til at samarbejde med Anton. Det er vigtigt at have en type som ham, der med friske og unge øjne kan bidrage med nye idéer - ved siden af en gråhåret mand som mig, der til gengæld har rutinen, siger Lars Laybourn.

»Jeg kigger fremad, og mit mål - sammen med Anton - er at øge klubfølelsen og sørge for at klubbens medlemmer med hjertet er Hillerød-spillere. Det gælder også for dem, der er aktive i den meget voksende sportsgren padel, som jeg finder meget spændende. I en klub som HTPK skal medlemmerne erkende, at ikke alle vil og kan det samme, men alligevel skal kunne fungere sammen. Det er sådan jeg gerne vil have at en tennjs- og padelklub skal fungere, fastslår Lars Laybourn.