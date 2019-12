Rumours lukker: - Vi går herfra med et brag

Charlotte Austad åbnede butikken Rumours i september sidste år, men nu har hun besluttet at lukke. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 28. december 2019 kl. 02:01 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage er der afskedsfestival i butikken Rumours, der ligger i den ligger gård på Torvet 7. Charlotte Austad hader ordet »ophørsudsalg«, så derfor er der i stedet afskedsfestival, fordi butikken lukker.

- Vi går herfra med et brag, siger Charlotte Austad med et lille smil.

For der er ingen sure miner over lukningen fra ejerens side. Charlotte Austad åbnede Rumours for lidt over et år siden, men nu har hun besluttet at lukke forretningen, der sælger 50'er-inspireret tøj.

- Det er uden bitterhed og med en kæmpe taknemmelighed over, at jeg er kommet så langt. Jeg ville det, jeg har nu, men der er ikke nok omsætning til, at jeg kan opreholde en ordentlig løn. Der er mange, der har sagt til mig, at jeg skal give det to år, eller at jeg skal åbne en webshop. Jeg har prøvet flere gange at komme i gang med en webshop, men det er ikke det, der interesserer mig. Det er butikken og kunderne, jeg vil, fortæller Charlotte Austad.

Hun vil heller ikke kritisere hverken butikslivet i Hillerød eller placeringen i den lille gård.

- Jeg vil ikke med i koret af folk, der kritiserer detailhandlen. Det er ikke andres skyld, det er alene min beslutning at lukke. Da jeg annoncerede, at jeg lukkede, solgte jeg mere den næste åbningsdag end hele den foregående måned. Det var primært stamkunder, der lige skulle have noget med, inden jeg lukker.

Tak fra mændene

Hun har på det år, der er gået, fået mange positive oplevelser med sig.

- Det bedste er, når der kommer en kvinde ind, der ikke er vant til at vise sig frem. At få hende i en kjole og se det blik, hun har, når hun kigger sig i spejlet. Dem har jeg haft masser af. Der er også en mand, der har skrevet til mig og takket mig for, hvad jeg har gjort for hans kone, siger Charlotte Austad.

Hun har butikken til udgangen af februar, men hun bliver kun, indtil der ikke er flere varer, og de ryger hurtigt i øjeblikket.

Hvad fremtiden byder på, ved Charlotte Austad endnu ikke. Hun har fundet ud af, at hun savner kolleger. Da hun startede butikken og gik selvstændig, kom hun fra et job som afdelingsleder på et 10. klassecenter i Ølstykke.

- Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Det skal jeg finde ud af nu. Den nemme løsning ville være at gøre det, jeg ved, jeg kan og gå tilbage til skoleverdenen, men nu må vi se.