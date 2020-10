Artiklen: Rumænsk kvinde fængslet for butikstyverier i Hillerød

Rumænsk kvinde fængslet for butikstyverier i Hillerød

En 36-årig rumænsk kvinde blev fredag formiddag varetægtsfængslet i 14 dage ved Retten i Hillerød.

Kvinden er sigtet for flere butikstyverier i Hillerød, fortæller politiets anklager Michael Quist.

Kvinden blev anholdt torsdag eftermiddag klokken 16.40 i Idé Nyt i SlotsArkaderne, hvor hun ifølge politiets sigtelse havde forsøgt at stjæle en jakke til en værdi af 1.300 kroner.

Kvinden forklarede dog under grundlovsforhøret, at hun blot havde prøvet jakken og havde glemt at tage den af, da hun gik ud af butikken, fordi hun var blevet forvirret.

Kvinden var også i besiddelse af en såkaldt 'russerpose', der er en pose, der er foret med aluminium, så butikkernes alarmsystemer ikke går i gang, når man passerer dem med varer, man ikke har betalt for.

I posen lå der 14 pakker tandbørstehoveder til en elektrisk tandbørste til en samlet værdi af 1.400 kroner. Kvinden erkendte under grundlovsforhøret, at hun havde stjålet de mange tandbørstehoveder.

Den 36-årige rumænske kvinde forklarede endvidere, at hun er i Danmark med henblik på at slå sig ned her i landet.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle hende i 14 dage.