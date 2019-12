Royal Stage jubler over stadionplaner

- Vi synes, det er virkelig fedt, at det kommer til byen. Der er ingen tvivl om, at det vil være med til at løfte niveauet på hele idrætten i Hillerød, og jeg er helt sikker på, at man vil samarbejde og se på, hvordan man kan styrke fællesskabet ud fra den sportsby, som de vil bygge. Jeg kan ikke se andet, end at det vil være et plus for alle idrætsgrene, siger Carsten Larsen fra Royal Stage.

I Royal Stage, som åbner officielt til januar, er der lutter glæde at spore over nyheden om, at en ny stadionpark i Favrholm, der skal huse FC Nordsjællands administration, ungdomsakademi og træning, kan være på vej.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her