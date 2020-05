Royal Stage har fustager og dåser med øl og sodavand for mellem 50.000 og 100.000 kroner stående, men de overskrider snart deres holdbarhedsdato. Foto: Jens Wollesen

Royal Stage hælder tusinder af liter øl ud

Et stort lager af øl og sodavand i Royal Stage er på vej til at blive for gammelt og hældes ud.

Hillerød - 06. maj 2020

Det skulle have været et forår med fuld fart på for Royal Stage i Hillerød. De havde set frem til koncerter, håndboldkampe, gymnastikopvisninger, Hillerød Øldag og til det har de naturligvis indkøbt rigelige mængder drikkevarer til de mange forventede besøgende.

Men i takt med at arrangementerne et efter et er blevet aflyst som følge af coronakrise og forsamlingsforbud, føjer endnu en bét sig nu til listen over ærgrelser for direktør Carsten Larsen.

Han har fustager og dåser med øl og sodavand for mellem 50.000 og 100.000 kroner stående, men de overskrider snart deres holdbarhedsdato.

- Vi har noget hjemme nu, der løber på datoen. Det er både fustager og øl og sodavand og færdigdrinks. Vi havde kørt i stilling med flere store arrangementer og lagt op til, at vi skulle have det helt store og gang i den. Der skulle jo være fuld fart på i forået, forklarer han.

Og hvad gør man så lige med litervis af, som bryggeriet ikke tager retur under coronakrisen? Carsten Larsen påtænker ikke at udskænke gratis fadøl til forbipasserende. - Jeg tror, at vi hælder dem ud eller bruger dem til personalet. Vi er lukket ned, så vi kan ikke bare åbne og gøre noget, siger direktøren.

Går og venter i spænding

Ølspildet er mest af alt en irriterende parentes i det større økonomiske billede for Royal Stage. De afventer stadig hvor stor regningen bliver ovenpå nedlukningen.

En opblødning og åbning af landet efter den 10. maj, hvis karakter Mette Frederiksen forventes at afsløre i weekenden, kan afbøde problemerne, men Carsten Larsen har ikke store forventninger.

- Vi går helt sikkert og venter i spænding. Men jeg er også realist, jeg er godt klar over, at vi ikke er de første, der bliver åbnet. Det har nok længere udsigter for os, siger han.

Han håber, der bliver lukket op for sport og træningscentret, og så fortæller han, at det kan blive afgørende, hvis pladskravet, der i øjeblikket lyder på fire kvadratmeter per person justeres, for Royal Stage bliver allerede nu kontaktet af folk, der normalt holder møder i mindre lokaler, men vil sikre nødvendig afstand.

Her kan de få uventede småopgaver, mens de største arrangementer nok må vente.

