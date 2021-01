Se billedserie Carsten Larsen, direktør i Royal Stage, kalder det surrealistisk at fejre multihallens fødselsdag midt i en nedlukning. Foto: Erling Madsen Foto: Erling Madsen

Royal Stage fylder et år midt i nedlukning

Hillerød - 07. januar 2021 kl. 09:09 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

I dag, torsdag den 7. januar, fylder Royal Stage et år, men efter 10 måneder med restriktioner, senest med et forsamlingsloft på fem, bliver det en ensom fødselsdag for direktør Carsten Larsen i den 8.800 m2 store arena.

- Det er meget tomt og surrealistisk. Man står magtesløs i øjeblikket. Vi havde håbet, at en masse ville være med til at fejre os. Men sådan gik det ikke - til gengæld håber vi, at når der kommer to lys i lagkagen, så kan vi være mange til at fejre det, siger Carsten Larsen.

Glæde over god start På trods af et år, der mest af alt har været præget af nedlukninger, begrænsninger og aflysninger, mener Carsten Larsen, at der dog stadig er noget at fejre. For han har ikke tabt modet, selvom coronaen lukkede Danmark ned kun 66 dage efter Royal Stages åbnede.

- Jeg glæder mig over, at vi kom godt i gang: Vi havde et stort årsmøde for en stor virksomhed, vi havde Nordsjælland Håndbolds hjemmekampe med knapt 3.000 tilskuere, vi havde flere koncerter og et stort velgørenhedsarrangement plus et hav af mindre arrangementer.

Siden er hjælpepakker blevet søgt, og gode kolleger er sendt hjem. Indtil videre er der nedlagt 18 stillinger.

- Når man ser på udviklingen, så er jeg super glad for, at vi skar ned i arbejdsstaben i juni, for ellers havde vi virkelig blødt, siger Carsten Larsen.

Nyheder på vej Da der blev genåbnet med begrænset antal tilskuere, sadlede Royal Stage om fra de store til de mindre arrangementer: En foredragsrække, Forfattertræf og koncerter for færre og siddende gæster var nogle af nyhederne.

Det blev blandt andet også til danmarkspremiere på Annette Heick & co's juleshow og Anders Blichfeldts juleshow nåede også forbi.

Desværre blev mange koncerter og udstillinger aflyst, og på det seneste er flere koncerter med blandt andre D-A-D og Copenhagen Phil blevet udskudt.

Venter langsom start Carsten Larsen håber, at Danmark lukker op igen i løbet af i år.

- Jeg tror, vi kommer stille og roligt i gang i løbet af forsommeren, og så bliver det formentlig normale forhold til september. Hen over 2021 er der fortsat mange koncerter i kalenderen, og vi arbejder også med flere helt nye tiltag, blandt andet foredrag og udstillinger. Men vi må også erkende, at det p.t. er svært at planlægge og melde præcise datoer ud, når myndighedernes betingelser hele tiden ændres, siger Carsten Larsen.

Der er ingen tvivl om, at Carsten Larsen og hans medarbejdere står og tripper for at komme i gang. Men det kommer til at tage tid, vurderer han.

- Lige nu tror jeg ikke, at samfundet går fra 1. til 5. gear. Der bliver en langsom start og det giver nogle udfordringer. Der er eksempelvis mange brikker, som skal falde på plads, når koncertturneer skal fastlægges, og en udstilling tager det flere måneder at forberede.

Kunstdage 2021 aflyst En udstilling, der ikke bliver til noget i år er Hillerød Kunstdage, der normalt trækker op mod 10.000 gæster til Hillerød. Men med restriktioner, der bliver ved med at blive forlænget og ændret, er Carsten Larsen faktisk glad for, at Royal Stage, Hillerød Kunstforening og kommunens øvrige udstillere ikke har lagt en masse kræfter i et stort arrangement som Hillerød Kunstdage i år.

- Dels fordi jeg ikke tror på, at vi kan få lov til at lave udstillinger i marts, og dels fordi vi lige nu har skåret ned på medarbejderstaben, så jeg har ikke nogen ansatte, der kan lave udstillinger.

Men Carsten Larsen understreger, at Royal Stage har masser af andre ting i ærmet, og så snart samfundet genåbner begynder de at blive rullet ud. Han har tændt et lille lys i mørket.

