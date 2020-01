De 200 frivillige i Royal Stage Frivilig hjælper til med at skænke øl i barerne og tjekke billetter i døren. Dét, at de kender det publikum, der kommer, er en stor fordel, fortæller Lasse Petersen. Foto: Kim Rasmussen Foto: Kim Rasmussen

Royal Stage frivillige spytter penge i klubkassen

Royal Stage har startet et frivilligkorps, der samler penge ind til byens foreningsliv. Lasse Petersen, der står bag Klub Frivillig, har stablet projektet på benene.

Hillerød - 24. januar 2020

De kan ses, så langt øjet rækker. Klædt i sorte skjorter med Royal Stage logoet på brystet. Nogle skænker fadøl, mens andre tager imod billetter i døren.

På trods af at Hillerøds nye store arena først slog dørene op for nyligt, er der allerede 200 frivillige i Royal Stages frivilligforening. Fælles for de frivillige er, at de er en del af en af de 17 foreninger, der ligger i området omkring Royal Stage, og jo flere timer de arbejder, jo flere penge kommer der i sportsklubbernes pengekasse.

En smuk tanke Det er leder af Klub Frivillig, Lasse Petersen, der er blevet hyret til at starte Royal Stage Frivillig. Det har ikke været helt uden udfordringer, men det er det hele værd, fortæller han.

- Vi har brugt flere måneder på at holde møder med ambassadører fra klubberne og sætte et vagtsystem op. Det har været hårdt, men det har også været fedt, siger Lasse Petersen og fortsætter:

- Det nemmeste ville uden tvivl have været at få et bureau til at levere arbejdskraften, men tanken om at gå til et lokalt arrangement, møde lokale ildsjæle og på samme tid støtte op om lokale foreninger, synes vi, var ret smuk. Og derfor har vi lagt meget energi i at få foreningerne med. De 17 foreninger er løbende kommet med inputs og har været med til at forme foreningen, siger Lasse Petersen.

Lasse Petersen har gjort det til en levevej at

arbejde med den praktiske del af rekruttering

og ledelse af frivillige. Han er manden bag

Klub Frivillig-konceptet og er blandt andet

blevet kåret som årets Hillerødborger i

2018 og har modtaget Kulturministerens

Idrætspris i 2015. Foto: Allan Nørregaard



Krammere og highfives Frivilligkorpset stod senest bag barerne til den officielle indvielse af Royal Stage, og foreløbigt har foreningen været en stor succes, fortæller Lasse Petersen.

- De frivillige er super seje. Det er fedt at se, hvordan de løfter arrangementerne og holder humøret højt på trods af nogle travle og hårde arbejdstimer. Jeg har virkelig store forhåbninger til, at det kan blive sindssygt godt, og at det kan hjælpe foreningerne med at samle en masse penge ind. Vi har allerede nu foretaget en masse justeringer, og vi er allerede blevet meget klogere på de praktiske ting, der følger med så store arrangementer, siger han.

De frivillige er også med til at skabe en helt særlig stemning, siger Lasse Petersen.

- De frivillige er en stor del af lokalsamfundet, og de har et større kendskab til de gæster, der kommer. Der blev delt ufatteligt mange krammere og highfives ud til indvielsen af Royal Stage, og det er jo fordi gæster og frivillige kender hinanden. Det gør, at gæsterne får følelsen af at være hjemme, når de besøger Royal Stage. Og så giver det også en anden stemning og holdånd blandt de frivillige, siger han.

To årlige udbetalinger Det er primært sportsklubberne omkring Royal Stage og frivilligforeningen Hillerøds Riddere, der udgør de 17 foreninger.

- Der er lavet en afregningsmodel, der tilgodeser de frivillige, der hjælper. Når de har været der i x antal timer, bliver der givet et beløb til foreningens pulje, som bliver udbetalt to gange om året fra Royal Stage. Målet er, at man kan se fra gang til gang, hvor mange penge der er blevet samlet ind. Men der er vi ikke helt endnu, siger Lasse Petersen.

Indtil videre er der 200 frivillige tilknyttet foreningen, men målet er at nå op på 400. Det er ikke et krav, at de frivillige er medlem af en af de tilknyttede foreninger, men når de opretter sig i frivilligforeningen, kan de selv vælge, hvilken forening der får pengene.