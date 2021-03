Carsten Larsen er glad for, at man har besluttet at åbne op for publikum mod forevisning af coronapas. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Royal Stage-direktør om åbningsplan: - Det giver noget ro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Royal Stage-direktør om åbningsplan: - Det giver noget ro

Hillerød - 23. marts 2021 kl. 20:58 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

I månedsvis har medarbejderne i Royal Stage sammen med direktør Carsten Larsen lavet planer, rykket rundt, aflyst og fundet nye løsninger for de events, konferencer, koncerter og andre ting, der allerede var i skrevet kalenderen hos Royal Stage.

Med den nye brede aftale i Folketinget om genåbningen af samfundet ligger det fast, at der den 21. april åbnes for indendørs idræt i sportsklubber og andet organiseret regi for børn og unge under 18 år. Det betyder, at de foreninger, der træner i Royal Stage, igen må samles på Milnersvej. Fra 6. maj må der igen afholdes konferencer, når konferencecentre, spillesteder, teatre og øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter må åbne, og det betyder, at planlægningen af resten af årets program nu for alvor kan gå i gang.

- Det er super fedt, at der kommer en dato, for nu behøver vi ikke at rykke til april, nu skal vi i gang med at rykke alt det vi har i april og i begyndelsen af maj. Det giver noget ro, selvom jeg må sige, at der stadig er lang tid til 6. maj, siger Carsten Larsen.

Han afventer nu, at der bliver meldt retningslinjer ud, der bestemmer, hvor mange mennesker, der må gå til koncerter, konferencer og teaterstykker på samme tid.

- Jeg håber, at der hurtigt kommer retningslinjer, for vi er nødt til at have dem for at finde ud af, hvor mange, vi må være. Jeg synes, det er super godt, at der er indført coronapas, men det kommer også til at lægge en begrænsning for nogen, der ikke gider det. Det bliver lidt spændende at se, siger han.