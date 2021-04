Rotter lukker dele af børnehave midlertidigt

Det blev i går konstateret, at der har været en rotte indenfor i en del af Arresø Børnehus.

Derfor er der nu igangsat undersøgelser for at finde ud af, hvordan rotten er kommet ind i huset. Når det er klarlagt, vil de skader, der er sket, blive udbedret. Undersøgelserne foregår bl.a. ved at sende kamera ind i kloakken.