Ronja Røverdatter har været en stor succes på Kulsvierscenen, der drømmer om at lave flere musicals. Foto: Allan Nørregaard

Ronja-succes ændrer teaterplaner

Hillerød - 06. februar 2018 kl. 10:45 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulvierscenen har lært lektien. Det er et spørgsmål om smag og temperament, hvorvidt det er sket på den hårde eller den bløde måde. Men i hvert fald kom der næsten tre gange så mange tilskuere til denne sæsons forestilling, Ronja Røverdatter, som til 2017-forgængeren Macbeth. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har haft rigtig godt besøg med 900 gæster til de syv forestillinger, og der var kun plads til i alt 1100. Det har gjort det klart for os, at musicals gør en forskel. Det er lidt dyrere med musikere, og det kræver flere skuespillere, der kan synge, men det er nok vejen frem, siger Susanne Andreasen, der er formand for Kulsvierscenen.

Kulsvierscenen har planlagt efter, at det i 2019 bliver en revy, som der skal satses på, men det er ikke længere så sikkert.

- Revyen kan måske godt blive til noget, men succesen med Ronja Røverdatter gør, at vi igen tænker meget på musicals, siger Kulsvierscenens formand efter sidste forestiling søndag. Med hele 43 medvirkende om det så er på eller udenfor selve scenen.

Forestillingen Ronja Røverdatter, der er identisk med den såkaldte Sebastion-version - varer to timer og 40 minutter. Selv med pause oveni er det lang tid. Især for de yngste. Ikke desto mindre har omkring halvdelen af de ca. 900 publikummer været børn, nogle endda helt ned til tre år.

- De er kommet fra nær og fjern til Alsønderup for at se Ronja Røverdatter. Hvis nogen har familiemedlemmer med, så rygtes det jo hurtigt. Der har også været enkelte, der ville se musicalen to gange, fortæller Susanne Andreasen.

Kulsvierscenen var senest på banen med en musical i 2013 med »Sound of Music«, og før da skal man tilbage til 2008 med »Annie get your gun« for at finde en musical med stor opsætning.