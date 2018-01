Se billedserie Lærke og Trine - alias Birk og Ronja - er klar til årets amatørteater på Kulsviergården. Foto: Allan Nørregaard

Ronja Røverdatter indtager Alsønderup

Hillerød - 08. januar 2018

Bent Jessen var måske ikke umlddelbart så glad for det, og alligevel indså han snart, at der ikke var nogen vej uden om. Både skæg og hår må væk, for ellers kan man ikke spille Skalle-Per.

- Jeg har været med i 26 år, så jeg ved godt, hvad det går ud på. Jeg kunne måske have fundet sådan en glat ansigtsmaske, men den er jo ikke til at få til at sidde fast på hovedet, griner han - og så gør prøverne i gang, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er endnu 14 dage til premieren på Ronja Røverdatter - dette års teateropførelse på Kulsvierscenen i Alsønderup - og Skalle-Per venter mindst en uges tid, inden han klipper sig i total pagt med rollen. Men så sker det også. Det skal gøres ordentligt.

Astrid Lindgren skrev bogen, og Sebastian fulgte op med musical-udgaven, og det er i det store og hele den som skuespillerne fra Alsønderup og omegn følger.

- Vi har valgt Ronja Røverdatter, fordi det er et stykke, som vi kan magte. Man skal kunne synge, så helt let er det jo ikke, siger Jannik Hingstrup, der vender tilbage som instruktør. I den rolle på Kulsvierscenen var han senest i 2014, da Oliver Twist blev opført.

Hovedpersonen Ronja er en pige på ca. 10 år, der er datter af en røverhøvding, Mattis, og historien handler om, hvordan hun bliver mere selvstændig og gør oprør mod sin far. Ronja spilles Trine Schmidt, og overfor hende står drengen Birk, der spilles af en pige.

Kulsvierscenen har 43 frivillige, der enten instruerer eller spiller, eller sørger for lys og musik, men må gribe til Lærke Weinreich Boll for at udfylde drengerollen.

- Det er kun sjovt, siger Lærke, der ligesom Trine alias Ronja er 16 år og går i 1. g på gymnasiet i Hillerød. De bor begge i nabobyen Tulstrup og har fem-seks gange været med i den årlige forestilling på Kulsviergården.

- Det sjove det her er jo at bryde grænser, at være en anden person. Når jeg skal spille dreng, skal jeg passe på stemmen, at lyde nogenlunde rigtigt, siger Lærke. Hun vil ikke helt udelukke, at hun engang kunne finde på at gå efter at blive skuespiller.

Sådan har Trine det ikke. Ikke endnu i hvert fald. Som Ronja skal hun i forestillingen spille overfor Lærkes far, Martin Boll, der spiller Ronjas far Mattis.

- Men det svære er jo at kunne give helt slip og spille en helt anden person i en helt anden tid så meget forskellig fra min hverdag. Men jeg holder jo også meget af alt det sociale her, det sjove fællesskab om den her opgave, siger Trine.

Selve premieren på Kulsvierscenen sker lørdag 20. januar kl. 15.30, og der følges op om søndagen samt de to følgende weekender, lørdage og søndage nu kl. 14.30. Billetter bestilles på billetten.dk.