Rolig Rasmus Paludan-demonstration i Skævinge

Rasmus Paludan blev mandsopdækket af politiet, da han var i Skævinge søndag

Hillerød - 18. januar 2021 kl. 10:10 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Partileder Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs dukkede søndag klokken 11.30 op på parkeringspladsen foran Kornmarkskolen i Skævinge. Rasmus Paludan havde annonceret demonstrationen på blandt andet Facebook et par dage forinden, men enten var budskabet ikke nået ud, eller også var der bare ikke den store interesse blandt skævinge-borgerne for at få en snak med Rasmus Paludan.

Kun ganske få mødte nemlig op. Udover et par klynger af primært unge mennesker, der holdt sig i god afstand fra Rasmus Paludan, der som altid blev mandsopdækket af 20-30 politibetjente, var Paludan-demonstrationen tilsyneladende ikke noget, der kunne trække folk af huse en kold januar-søndag. Se flere billeder fra demonstrationen i galleriet øverst i artiklen...

Udover en tydeligt irriteret nabo, der absolut ikke brød sig om, at Rasmus Paludans folk gik rundt og delte Stram Kurs-klistermæker ud ved hendes hus, forløb demonstrationen roligt og uden optræk til ballade.

Måtte flygte sidst Det er ikke første gang, Rasmus Paludan besøger Skævinge, men sidst, han var i byen, gik det ikke så godt. Og det var da også den primære årsag til, at han havde valgt at afholde endnu en demonstration i Skævinge, fortalte partilederen til Hillerød Posten.

"Jeg oplevede jo i 2018, da jeg var her sammen med nogle efterskoleelever, at det ikke gik så godt, fordi der var nogle tilrejsende - altså tilrejsende i flere betydninger, da de både kom fra andre steder end Skævinge og helt andre lande - der chikanerede mig og dem, der ønskede en god dialog med mig. Det resulterede desværre i, at jeg måtte forlade stedet, og så var der nogle, der blokerede vejen, så jeg måtte lave en trepunktsvending. Efterfølgende blev jeg jagtet af en forfølgende bil, og det var meget ubehageligt. Nu var der så en, der skrev til mig forleden, og spurgte om jeg ikke kom til Skævinge igen. Jeg kommer jo kun, når der er nogle, der inviterer mig," sagde Rasmus Paludan til Hillerød Posten, inden politiet viste ham på plads i den firkant, han måtte opholde sig i af sikkerhedsmæssige årsager.

Man kom ikke tæt på Rasmus Paludan uden at blive kropsvisiteret først. Foto: Martin Warming

Tøvede med dialog Men selv om der altså ikke var det store fremmøde til demonstrationen, var Rasmus Paludan godt tilfreds med at tilbringe sin søndag formiddag på en parkeringsplads i Skævinge på en iskold søndag.

"For mig er én (en person, red.) nok. Man kan få en dejlig dialog i en hel time med den rigtige, men jeg håber da, at dem, der er i tvivl om, hvad vores politik er, kommer forbi og får," sagde han.

Rasmus Paludan brugte den første times tid af sit besøg i Skævinge på at lave videoer og tale med sine egne folk. Ingen af de fremmødte havde til at starte med den store lyst til at vove sig tæt på, men efter et par opfordringer fra Rasmus Paludan, var der alligevel nogle, der var nysgerrige nok til at indlede en dialog med Stram Kurs' partileder.

Én ville blandt andet vide, hvad Rasmus Paludan synes om, at nogle danske kvinder vælger at konvertere til islam, mens en anden spurgte Rasmus Paludan om, hvad han synes om, at Inger Støjberg skal for en rigsret.

Efter et par timer i Skævinge pakkede Rasmus Paludan, hans to folk og de mange politibetjente sammen og satte kursen mod en nye demonstration i Kokkedal, der skulle starte klokken 14.

