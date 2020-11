Tre unge mænd fulgte efter en passager fra S-toget og tvang ham ind på en byggeplads I Hillerød nær krydset ved Søndre Jernbanevej, hvor de truede og røvede ham.

Send til din ven. X Artiklen: Røveri: - Hvis du prøver på noget, så stikker jeg dig ned og lader dig forbløde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røveri: - Hvis du prøver på noget, så stikker jeg dig ned og lader dig forbløde

Hillerød - 10. november 2020 kl. 14:10 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Bare syv dage efter at tre unge mænd i juni røvede en 18-årig mand fra Hillerød, truede ham med kniv og beordrede ham til at tage tøjet af på Hillerød Station, begik de endnu et røveri samme sted.

Det mener anklagemyndigheden hos Københavns Politi, der har tiltalt de unge tre mænd, der er mellem 15 og 17 år og har indvandrerbaggrund, for to røverier i Hillerød, et i Birkerød og yderligere ni røverier i Københavnsområdet. Samtlige 29 kriminelle forhold, de er tiltalt for, er sket over bare 10 dage i juni i år.

Det andet røveri i Hillerød, som de tre unge mænd er tiltalt for, skete den 25. juni kl. 22.40, fremgår det af anklageskriftet i sagen, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i.

Ifølge anklageskriftet fulgte de tre tiltalte efter en mand, de havde observeret i S-toget. De fulgte ham til et lyskryds ved Søndre Jernbanevej, omringede ham, og tvang ham ind på en nærliggende byggeplads.

Her truede de ham til at udlevere sine airpods, en pung af mærket Louis Vuitton og en iPhone.

- Hvis du prøver at stikke af, så har jeg en kniv, lød en af flere trusler ifølge anklageskriftet, mens de tre unge mænd fremviste en kniv.

- Hvis du prøver på noget, så stikker jeg dig ned og lader dig forbløde, skulle de også have sagt.

De tre unge mænd er også tiltalt for vidnetrusler ved at have taget foto af offerets sygesikringsbevis og antydet, at de ville opsøge ham, hvis han anmeldte forholdet til politiet. Det er en fremgangsmåde, der går igen i mange af røverierne.

Endeligt er de tiltalt for at have overtrådt knivloven.

Tre af fire retsdage i sagen, der for tiden kører i Københavns Byret, har fundet sted i denne uge. Der falder dom senere på måneden.