Rød medvind på Torvet

Hillerød - 01. maj 2019 kl. 16:44 Af Niels Idskov

Der var medvind til de røde flag til 1. maj-arrangementet på Torvet, der har taget over fra Posen som samlingssted. Gråvejret og den tilbagevendte forårskulde blev forsøgt bortvejret med musik af Kesser & Svend samt fællessange.

»Når jeg ser et rødt flag smælde« blev fulgt op af taler fra tre folketingskandidater fra de tre partier, der stod bag 1. maj-mødet. Det samlede indtryk var, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i den grad er væbnet til tænderne til den forestående valgkamp.

Mai Villadsen, der er opstillet til Folketingsvalget for Enhedslisten, har været aktiv på torve og stræder gennem længere tid. Det være sig omkring miljø eller normeringer på dagsinstitutione har været på programmet.

I sin tale til de efterhånden godt 200 Hillerød-borgere, der var mødt frem på Torvet, havde Mai Villadsen, en direkte opfordring til den konservative børne- og socialminister Mai Mercado.

- Der er brug for flere voksne i børnehaver og vuggestuer, men også andre steder. Det kan ikke være rigtigt, at man som pårørende skal have ondt i maven, når man går fra institutionerne, fordi bemandingen er for lille,« sagde Mai Villadsen, der med sine 27 år kalder sig for den yngste af alle folketingskandidater i Nordsjælland.

Der lød fra Mai Villadsen en opfordring til Socialdemokratiet om at droppe tanken om et pensionsforlig hen over den politiske midte.

- Det er jo ikke nok, at nogle få kan gå på pension, når pensionsalderen stiger og stiger. Lad os lave en rød aftale, sagde hun.

Socialdemokraten, tidligere Hillerød-borgmester Nick Hækkerup, stillede tre spørgsmål, som fik tilhørerne til at gruble over svarene, indtil han selv gav dem:

- Det bliver valget, der afgør det. Det er svaret. Danmark har brug for en socialdemokratisk regering, sagde han - til spredt bifald - efter at have talt om pensionsalder, smeltet is på Nordpolen samt spørgsmålet om hvorvidt kommende generationer har udsigt til samme velstand som nu.

- De rigere er blevet rigere, og det har gjort mange af de danskere, der befinder sig på skyggesiden usikre. Hvornår kommer globaliseringsgevinsterne alle til gode?, spurgte Hækkerup, og han opregnede også med nogen ærgrelse alle de råd og naturmål henimod større bæredygtighed på miljøområdet, som den borgerlige regering havde fjernet de seneste fire år. Og så fortalte han, at der på Nordpolen rent faktisk smelter omkring 10.000 tons is pr. sekund.

Den tredje taler på Torvet var SF´eren Lise Müller, der arbejder som hjemmesygeplejerske, hvilket hun udgangspunkt i.

- Sundhedsvæsenet er kørt i grøften, og det er jo ikke så underligt, når vi nu er blevet klar over, at området i 10 år er blevet tilført en mia. for lidt om året. Vi siger også nej til regeringsens udspil om ny struktur for sundhedsområdet. Her er der tale om røgslør, fordi DF vil af med regionerne, sagde Lise Müller.

Hun fortalte om de 21 pokaler på LA-udenrigsminister Anders Samuelsens kontor. Pokaler han har købt til sig selv, og hvor hver især står for en mio. kroner, som regeringen har sikret i skattelettelser.

- Er det ikke bedre, at der gives flere penge ud til sundhedsvæsenet end til skattelettelser?, spurgte SF´eren og svarede ja - men nej til »benhård styring og regnearksledelse.«

Det var Helle Pedersen, formand for Socialdemokratiet i Hillerød, der var tovholder på Torvet, og hun sendte derefter interesserede fremmødte til at fortsætte arbejdernes festdag hos 3F Frederiksborg på Milnersvej. I samlet optog gik turen via Kannikegade og Søndre Jernbanevej - og »husk at holde for rødt«, som formanden sagde.

Hos 3F stod den på musikalske indslag og underholdning også for børnene. For dem, som ønskede fest dagen lang, blev der sluttet af i Røde Hus på Holmegårdsvej med bl.a. Ria Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU som taler. Ganske aktuelt op til EU-valget 26. maj.