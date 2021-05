Rod i forsyningen: Fyrede direktører undersøges for misbrug af kreditkort

Udover ekstraudgifter i millionklassen på grund af systematisk for tidligt opsagte leasingkontrakter på dyre firmabiler, er der også mistanke om, at direktionen i Hillerød Forsyning har brugt forsyningens kreditkort på en måde, der kan kritiseres.

Kammeradvokaten undersøger ikke kun tidligere direktører i Hillerød Forsyning for systematisk at have opsagt leasingaftaler før tid, men også for misbrug af Hillerød Forsynings kreditkort.

Det fremgår af referatet fra Hillerød Forsynings bestyrelses ekstraordinære bestyrelsesmøde 27. april, som netop er blevet offentliggjort.

Her kan man læse, at de første undersøgelser indikerer, at tidligere administrerende direktør Søren Støvring og tidligere affaldsdirektør Peter Maltha Larsen konsekvent leverede deres firmabiler tilbage før kontrakterne med leasingfirmaet var udløbet - og den ekstraregning, det giver, har Forsyningen betalt. Generelt havde de to direktører også kørt længere end tilladt i aftalerne.

I gennemsnit er der ekstraomkostninger på 100.000 kroner pr. bil pr. medarbejder.

Det er sket hen over en årrække - både i den nuværende bestyrelsesperiode fra 2018 til i dag, og i den tidligere, fra 2014 til 2018.

Det tyder på, står der i referatet, at begge bestyrelser er blevet forholdt informationer.

Og her kan man også læse, at den nye direktion har indledt flere interne undersøgelser af firmakreditkort og andre administrative ordninger i forsyningsselskabet.