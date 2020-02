Rockere holder jubilæumsfest: Politiet er på vagt

Omkring 30 politimænd fra Nordsjællands Politi er lige nu involveret i en aktion ved rockerborgen på Industrivænget i Hillerød. Her holder politiet øje med, hvem der kommer og går i anledning af, at Bandidos holder jubilæumsfest i aften.

- Vi registrerer festdeltagerne, og det er ganske almindelig procedure. Vi forventer ikke problemer, men det er standard, at vi har det koncept, at vi bevogter selve området omkring adressen, og der så er en enhed, der registrerer festdeltagerne, fortæller Flemming Christiansen, politikommissær ved Nordsjællands Politi.

- Vi er særligt opmærksomme på, om der kommer unge under 18 år, siger Flemming Christiansen og understreger, at politiet forventer, at festlighederne vil forløbe roligt.