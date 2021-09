Politiet ransagede efter skudepisoden i januar Bandidos? klubhus på Industrivænget. Foto: presse-fotos.dk

Rocker forsvarer skuddrab med nødværge

Hillerød - 18. september 2021 kl. 06:07 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Det var angiveligt en tvist om et ur til cirka 30.000 kroner, der eskalerede og endte med at koste 38-årige Cem Kaplan livet og såre en anden ved Nordsjællands Friskole den 2. januar. Det forklarede den 41-årige mand, der er tiltalt for drabet, fredag i Retten i Hillerød. Den 41-årige, der har været medlem af Bandidos i cirka 11 år, ankom til retten under stort politiopbud iført skud- eller stiksikker vest og fikseringsbælte. Han er tiltalt for manddrab og forsøg på manddrab under skærpende omstændigheder. Anklagemyndigheden mener nemlig, at skudepisoden havde til formål at starte en konflikt mellem Bandidos og banden NNV.

Tiltalte erkender at have skudt, men det skulle ifølge forsvaret være sket i lovligt nødværge. Han skulle angiveligt have skudt, fordi han selv blev udsat for et angreb, så det var nødvendigt at gøre, som han gjorde for ikke selv at dø eller komme til skade.

Sag om ur Den tiltalte forklarede i retten, at en ven fra miljøet havde kontaktet ham angående et mellemværende med NNV. Vennen havde brug for hjælp.

Cirka syv år tidligere havde vennen solgt et ur til en person, der nu var tilknyttet NNV. Uret var siden blevet konfiskeret af politiet, og NNV-medlemmet ville derfor have en kvittering på uret fra tiltaltes ven, så han kunne få uret udleveret.

Men kvitteringen fandtes ikke længere, og derfor ville manden fra NNV i stedet have penge. Tiltalte mente ikke, de havde krav på penge, når det var politiet, der havde konfiskeret uret, og da slet ikke når handlen lå så mange år tilbage.

Han besluttede sig derfor for at arrangere et møde, hvor han ville fortælle, at det ikke kom til at ske. Tiltalte foreslog Nordsjællands Friskole, da han kendte området. Det gik NNV med til.

Tiltalte forklarede, at han ankom cirka en time inden aftalen, fordi han godt kan lide at være i god tid. Tiltalte var alene afsted, og han havde ikke fortalt nogen om det forestående møde. Til vennen havde han blot fortalt, at han gerne ville hjælpe ham.

- Der var ingen grund til, at han kom med, hvis jeg kunne løse det på en fornuftig måde. Jeg er en god mægler. Hvis folk ikke kan snakke sammen, og de er uvenner, er jeg god til at finde fornuftige løsninger, forklarede den tiltalte.

Tog pistolen med I korrespondancen med NNV inden mødet havde tiltalte skrevet, at han havde lejet et lokale på skolen, hvor de to parter kunne mødes og få orden i sagerne. Det havde han ikke. Han havde heller ikke fortalt, at de ikke ville få de penge, de gjorde krav på.

- Jeg ville gerne give det indtryk, at de skulle have nogle penge. Hvis jeg skriver, at de ikke får en krone, og jeg kommer alene, så kan jeg forvente 20 mand, der vil have en konfrontation. Det er jeg ikke ude i. Jeg vil trappe det ned og tage det stille og roligt, sagde tiltalte.

Men mødet endte med at blive alt andet end stille og roligt. På trods af tiltaltes forklaring om, at han ikke ville have en konfrontation, tog han en pistol med.

- Jeg gik og spekulerede over, om det var en god eller dårlige idé at tage den med. Jeg kunne lige så godt have ladet den ligge, men jeg tog den med. For at passe på mig selv, forklarede han.

Tømte magasinet Da de fire mænd fra NNV ankommer til Nordsjællands Friskole ved 19-tiden den 2. januar, parkerer de et par meter fra tiltaltes bil i gårdspladsen.

- Jeg stiller mig op foran sidespejlet i førersiden, hvor vinduet er rullet halvt ned, for at fortælle, at de ikke får pengene. Jeg ser en arm komme ud ad vinduet bag føreren, og jeg opfatter, at han har et våben. Jeg træder ind foran bilen for at gå i dækning, samtidig med jeg trækker min pistol og begynder at skyde gennem forruden, forklarede den tiltalte.

Bilen bakker for at komme væk fra skyderiet, men tiltalte fortsætter med at skyde. Først gennem bilens side og så dens bagende, indtil pistolen klikker, og magasinet er tomt. Det tager ifølge tiltalte cirka 10-15 sekunder.

- I princippet kunne man tømme magasinet på to sekunder. Jeg trækker tiden mellem skuddene, for jeg tænker, at hvis jeg stopper, stiger de ud af bilen. Jeg ved ikke, om de sidder med maskinpistoler. jo længere tid jeg skyder, jo længere tid har de til at køre væk. Jeg tænker, at enten kører de, eller også dør de. For ellers dør jeg. Eller også var jeg endt i et kælderrum et eller andet sted, sagde den tiltalte.

Ikke bange for NNV Umiddelbart efter, da bilen med de fire NNV-medlemmer er kørt derfra, tikker en besked fra en af de forurettede i bilen ind på tiltaltes telefon med beskeden »idiot«. De forurettede kører til hospitalet, hvor de parkerer deres gennemhullede bil foran indgangen. To er blevet ramt af skud, og det lykkes sundhedspersonale at redde den ene. Den anden, 38-årige Cem Kaplan, bliver erklæret død kort efter ankomsten til hospitalet.

Tiltalte forklarede, at han bliver stående ved skolen et minuts tid, inden han sætter sig tilbage i sin bil og kører hjem. Han fortæller sin ekskone, at hun og deres børn bliver nødt til at flytte i sommerhus i en periode.

- Jeg var overbevist om, at politiet snart ville sparke døren ind. Det var ikke fordi, jeg var bange for NNV. Jeg tænker, at selvfølgelig bliver jeg taget for det her, for man slipper ikke afsted med at skyde folk, uden politiet kommer væltende. Jeg var ikke klar over, om jeg havde ramt nogen. Det blev jeg først klar over i dagene efter, sagde den tiltalte.

Bandeparagraf i spil De efterfølgende dage, frem til at tiltalte bliver anholdt den 14. januar, er ifølge anklageren meget væsentlige. I bevismaterialet, der under fredagens retsmøde blev fremlagt af anklagemyndigheden, var blandt andet en lang række korrespondancer mellem den tiltalte og andre medlemmer af Bandidos.

Det er blandt andet disse beskeder, der skal være med til at bevise anklagerens påstand om, at den tiltalte har haft til hensigt at starte en konflikt mellem NNV og Bandidos. Den såkaldte bandeparagraf gør det i så fald muligt at fordoble en eventuel fængselsstraf.

Bandidos observerede NNV Politiet har på en af tiltaltes telefoner fundet billeder, beskeder og en oversigt over opkald fra døgnene efter skudepisoden. Blandt billederne er en række skærmbilleder. Billederne er ikke nødvendigvis taget af tiltalte, men han har haft dem liggende på sin telefon.

Blandt billederne er blandt andet navneskilte på en dør ved en af de forurettedes familiemedlemmer, et billede af en af de forurettedes kørekort, samt et billede af afdøde Cem Kaplan, hvortil tiltalte skriver, at »der er han jo«. Der er desuden detaljerede observationer af NNV-medlemmers færden, biler og opholdssteder.

Sagen fortsætter tirsdag den 21. Der er i alt afsat seks hele dage til retssagen, der forventes at slutte den 5. oktober.