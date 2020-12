Artiklen: Rikke Macholm (SF): - Der er blevet bygget både for tæt og for højt

Vi står på tærsklen til et nyt år og har derfor bedt byrådets partier gøre status over året, der er ved at være gået, og kigge ind i det nye, der venter lige rundt om hjørnet

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik?

Covid19-situationen har medført et stort pres på alle, ikke mindst de offentligt ansatte. De har gjort det utrolig flot. Været der for de gamle, der blev isoleret på plejecentrene, for børnene i dagtilbud, hvor mange trådte til og gav en hjælpende hånd, og på skolerne, hvor eleverne skulle undervises på nye måder. Blot for at nævne nogle eksempler. Kulturlivet var i en lang periode lukket helt ned. Det gav et stort savn hos os alle og en stor iderigdom hos dem, der til daglig glæder os med gode oplevelser.

Biblioteket tilbød udendørs afhentning af bøger, der var museumsudstilling på Torvet, udendørskoncerter ved plejecentrene og så videre. Jeg er også rigtig stolt over, at det ved budgetforhandlingerne lykkedes at komme et skridt nærmere til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Et mål SF har kæmpet for i længere tid. Et andet stort SF-ønske: 24 millioner kroner til cykelstier fik vi også med.