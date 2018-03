Foruden slikfusk har der også været problemer med arbejdsforholdene for rumænske arbejdere på David Yüksels gård i Harløse ved Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Retssag: Slikfusk for 22 millioner

Hillerød - 13. marts 2018

Tre store, grønne mapper fyldte mandag specialanklager Martin Broms' bord i Retten i Hillerød. Alle var de fyldt til bristepunktet med bilag og fakturaer i den omfattende sag mod David Yüksel fra Harløse ved Hillerød om unddragelse af chokoladeafgifter for næsten 22 millioner kroner, der efter udskydelse på udskydelse i går kom i gang.

Nogle papirer mangler dog, for der er ingen regnskaber, ingen bilag og ingen bogføring fra de 13 måneder, hvor 37-årige David Yüksel har været direktør i House of Candy ApS, og hvor hovedparten af svindlen med Snickers, Twix, Mars og andre chokoladebarer har fundet sted ifølge anklagemyndigheden.

I retten forklarede den tiltalte slikgrossist, at han i forbindelsen med salget af virksomheden overdrog samtlige bilag i fire fyldte flyttekasser til de nye ejere. Det har de dog ikke kunnet bekræfte.

De manglende papirer er langt fra den eneste særhed i sagen. Her figurerer nemlig også en 48-årig tysker, der er medtiltalt for svindel for godt fem af de 22 millioner kroner. Tyskeren blev nemlig indsat som direktør, da House of Candy ApS blev solgt og skiftede navn til Baumert ApS. Han vidnede ligeledes i retten mandag, hvor han afviste, at der var blevet udvekslet nogle flyttekasser. Før den 48-årige tysker blev direktør i et slikfirma, arbejdede han som lagermedarbejder, og han kiggede slet ikke på kontrakten, han underskrev. Han stolede nemlig blindt på manden MH, der senere blev direktør i Baumert ApS og som i juni 2015 blev idømt konkurskarantæne af Retten i Sønderborg. Han er også interessant for denne sag.

Ifølge et gældsbrev, som anklager Martin Broms fremlagde mandag, så betød tyskerens underskrift, at han skulle betale 7,5 millioner kroner til David Yüksel. Firmaet han overtog havde i forvejen en sag kørende med Skat, ligesom der var en retssag i gang mod en samarbejdspartner, MJ, for samme slags sliksvindel.

Den 48-årige tysker forklarede også, at han har hævet store pengebeløb fra en dansk konto, han blev bedt om at oprette. En enkelt gang er han sammen med David Yüksel og MH kørt til en filial af Danske Bank, hvor han er gået alene ind for at lave en bankoverførsel til et kontonummer og på et beløb, som David Yüksel forinden havde skrevet på en ipad ude i bilen.

Både David Yüksels forsvarer Eigil Strand og anklager Martin Broms stillede sig særdeles undrende overfor tyskerens dispositioner.

- Jeg er noget forvirret over, hvad der foregår i forbindelse med din indtræden i det firma. Hvorfor ville du gøre det, spurgte Martin Broms undervejs.

Tyskeren, der ikke var blevet lovet nogen betaling for sine aktioner, svarede blot, at han stolede blindt på MH.

Det var MH, som ville købe House of Candy ApS og som agerede bindeled og tolk mellem David Yüksel og den 48-årige tysker. Det er også MH, som David Yüksel føler sig snydt af. Af de mange fakturaer mellem slikfirmaer, der blev dokumenteret i retten, så gjaldt det for hovedparten, at de ifølge David Yüksel var styret af MH. Det var hans største samarbejdspartner, og også ham der burde have sørget for at chokoladeafgifterne var betalt, mener David Yüksel.

Og her opstår der så endnu en komplikation i den i forvejen indviklede sag.

For MH er forsvundet. David Yüksel mistede kontakten i 2013, da hovedparten af pengene fra virksomhedssalget aldrig blev betalt, fortæller han, tyskeren har ikke hørt fra ham længe, men gætter på han kan være i det sydøstasiatiske land Laos, og forsvaret har heller ikke haft succes med at opstøve ham, så han kan vidne i retten.

Forude venter nu endnu fire retsdage, hvor advokater, den dømte MJ og en ansat i chokoladegiganten Mars Danmark står til at skulle vidne. Der forventes at falde dom i sagen den 28. marts.