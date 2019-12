Se billedserie Ejeren af restauranten Thai 4 You i Østergade afviser at have brudt reglerne for beløbsordningen.Foto: Johanne Wainø

Send til din ven. X Artiklen: Restaurantejer afviser af have snydt thailandsk kok for løn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restaurantejer afviser af have snydt thailandsk kok for løn

Hillerød - 20. december 2019 kl. 17:22 Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I går kunne 3F fortælle sagen om den thailandske kok Surachai »Nok« Thongphap, der efter eget udsagn arbejdede i fire år til 50 kroner i timen på restauranten Thai4You i Østergade i Hillerød. Restaurantejeren nægter at have brudt reglerne.

Surachai »Nok« Thongphap, der havde en opholdstilladelse på beløbsordningen, blev lovet en 37 timers arbejdsuge, en månedsløn på 31.300 kroner og fem ugers ferie om året.

Men ifølge Surachai »Nok« Thongphap var virkeligheden en anden. I sin tid som ansat hos Thai4You arbejdede han over 65 timer om ugen til en timeløn på 50 kroner.

Ifølge den thailandske kok så han aldrig en lønseddel, men fik i stedet små håndskrevne sedler, hvor de godt 13.000 kroner, han modtog i kontanter hver måned, fremgik.

Det fik næstformand hos 3F Nordsjælland Ronny Iversen til at køre en faglig sag på Surachai »Nok« Thongphaps vegne, hvor kravet imod ejeren af Thai4You, Tue Kalmo, lyder på 1,5 millioner kroner i efterbetaling af løn.

Sagen er kørt op Men ejeren af restauranten Thai4You, Tue Kalmo, nægter at have overtrådt reglerne. Det oplyser han i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er ked af, at 3F har ladet sagen køre op, som de har. For jeg har hele vejen igennem levet op til lovgivningen for beløbsgrænsen og har betalt ham de minimum 35.600, som loven kræver. Det kan jeg dokumentere gennem mit bogholderi, hvor også arbejdstimer, feriepenge, AM-bidrag osv. fremgår. Dokumenter, som jeg også har sendt til 3F, men som de ikke har svaret på, skriver Tue Kalmo.

Ifølge ejeren har han ligeledes inviteret 3F til et møde.

- Det er lidt trist, at de ønsker at føre sagen i medierne, i stedet for at gøre det konstruktivt ved et mødebord, skriver han.

Og ifølge Tue Kalmo er Surachai »Nok« Thongphap ikke blevet dårligt behandlet.

- Jeg har behandlet ham på præcis samme måde, som hvis der var tale om dansk arbejdskraft - bortset fra at lønnen har været noget højere, end hvis det havde været en dansk kok. Jeg har været glad for at have ham ansat fra 2015-2018, og jeg er både ked af og rystet over, at det er endt, hvor det er endt, skriver Tue Kalmo.

Aldrig set en lønseddel Tue Kalmos advokat har ganske rigtigt fremsendt løndokumentation til 3F. Men det sætter ikke et punktum i sagen, fortæller næstformand i 3F Nordsjælland Ronny Iversen.

- Der fremgår ikke en bankkonto af lønsedlen, men restaurantejerens advokat fortæller os, at beløbet angiveligt skulle være blevet udbetalt kontant til vores medlem, men vores medlem har aldrig set de her lønsedler.

Ifølge Ronny Iversen er næste skridt at dokumentere, at regelbruddene har fundet sted.

- Nu må vi jo se, om vi kan dokumentere og bevise, at de her forhold har fundet sted. Jeg tror på vores medlem, indtil det modsatte er bevist. Det kan jo være, at vi når frem til et forlig, men ellers bliver det jo retten, der må afgøre det i sidste ende, siger han.

Den eneste sag Restaurantejeren ejer flere restauranter, men ifølge Ronny Iversen er det kun denne ene sag, der kører mod restaurantejeren af Thai4You.

- Vi har ikke haft ressourcer til at undersøge, om der er flere lignende sager i denne her restaurantkæde, men man kan jo aldrig vide sig sikker. Vi har jo set andre eksempler på, at udenlandske ansatte er blevet udnyttet efter beløbsordningen. Langt de fleste overholder reglerne, men der findes altså også brodne kar rundt omkring, hvor der snydes, som vandet driver, siger han og fortsætter.

- Vores medlem føler sig virkelig ærekrænket, og i min optik har de nærmest taget hans identitet. Det, synes jeg, er kritisabelt, og at det er noget, politikerne bør gribe ind over for.

Men Ronny Iversen anerkender også muligheden for, at sagen ikke er, som Surachai »Nok« Thongphap har fremlagt den.

- Jeg forholder mig til, hvordan sagen forholder sig lige nu. Det kan jo godt vise sig at være falsk bevisførelse, men sådan som jeg har opfattet det, så tror jeg på vores medlem. Det er ikke første gang, vi hører om sådanne sager. Der er desværre eksempler på lignende sager i flere af vores afdelinger, siger han.