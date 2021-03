Restaurant Flammen har længe haft kikkerten rettet mod Hillerød

Se billedserie Restaurant Flammen åbner i Gallerierne til efteråret. Pressefoto

Buffet-kæden Flammen har Hillerød på listen over topprioriterede byer - og har også kigget på lokaler i SlotsArkaderne

Hillerød - 04. marts 2021 kl. 05:55 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Et stor buffetrestaurant med plads til 300 spisende gæster åbner til efteråret i Gallerierne.

Og det er ikke tilfældigt, at det lige er Hillerød, at den jyske restaurantkæde Flammen starter en ekspansion. Flammen har nemlig længe haft blikket rettet mod byen i midten af Nordsjælland, fortæller direktør Piet Klein:

"Hillerød har længe været på vores liste over topprioriterede byer, vi ville åbne i. Byen har en størrelse indbyggermæssigt, som gør, at vi ved, vores koncept er bæredygtigt der. Desuden har vi ikke andet i den del af Sjælland, så der er et hul på landkortet - og så har Hillerød et stort opland, både mod øst, vest, syd og nord, hvor der er et stort potentiale for Flammen," siger han til Hillerød Posten.

Offensiv vækst Restaurant Flammen meldte i sidste uge, at de skød en offensiv vækststrategi i gang, og at de som første sted havde indgået en aftale om at åbne restaurant i shoppingcentret Gallerierne midt i byen. Flere Flammen-restauranter er på vej andre steder i landet i de kommende år, fortalte kæden - men Hillerød stod øverst på ønskesedlen, fortæller Piet Klein:

"Vi oplever, at vi er meget efterspurgt i hillerødområdet. Når vi skriver på Facebook eller andre steder, får vi mange tilkendegivelser og spørgsmål om, hvornår vi kommer til Hillerød og Nordsjælland. Så vi glæder os enormt meget".

Kiggede i SlotsArkaderne Han lægger ikke skjul på, at de har været forbi Hillerød flere gange det seneste års tid og set på lokaler til en ny Flammen-restaurant:

"Vi har kigget forskellige steder - også i SlotsArkaderne, blandt andet på det gamle Dalle Valle-lokale og på det, hvor der i dag er flyttet uddannelser ind. Det kunne også have været ganske fornuftigt at ligge her, men så kom muligheden for at flytte ind i Gallerierne, som jo ellers har været lidt af spøgelseshus. Men Tom Høeg (Galleriernes direktør, red.) har nogle gode planer, og der åbner også en biograf, som giver en god trafik til stedet. Samtidig synes vi, at placeringen lige ved byens torv og midt i byen er god - og desuden er der parkering lige ved siden af. Så der var flere årsager til, at det var den her placering, vi ville have," siger han til Hillerød Posten.

Brunch, buffet og take away Restaurant Flammen byder på en klassisk buffet med forretter, 15 forskellige slags kød, 50 salater og tilbehør og et udvalg af desserter. I Hillerød kommer der også takeaway og brunch hver lørdag og søndag. På sigt er det også planen, at Flammen også kan levere mad ud af huset til for eksempel selskaber og konferencer.

Buffet-konceptet er eftertragtet nok til at trække rigeligt med gæster til Flammen, også selvom Hillerød i forvejen byder på et hav af cafeer og restauranter, mener Piet Klein:

"Vi kommer til byen med et nyt koncept, som der ikke er i forvejen, og et koncept som folk gerne vil køre til Hillerød for fra oplandet. Der er masser af konkurrencen, men jeg er sikker på, der er kunder nok til os alle - og vi kan være med til at trække lidt ekstra folk til gågaden. Vi glæder os meget til at byde gæsterne velkomne i den nye restaurant".

Flammen forventer at åbne i Gallerierne til september/oktober.

Restaurant Flammen: Har pt. 15 restauranter i Danmark og en i Tyskland. Restauranten i Hillerød bliver den sjette på Sjælland, hvor der i forvejen er restauranter i Glostrup, Roskilde, Næstved og to i København.

Åbnede for første gang i 2009 af familien Rosenfeldt Sunddal i Kolding, hvor restauranten stadig ligger i dag - og hvor Flammen har sit hovedkontor.

