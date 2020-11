Reportage: Julen er kommet til Hillerød

Se billedserie Sofie og Clara Nitz Rasmussen har snøret skøjterne på Hillerøds nye skøjtebane sammen med farmand Jesper. Foto: Allan Nørregaard

Julereportage fra Hillerøds gader, hvor både julehygge og julehytter har spredt sig.

Hillerød - 30. november 2020 kl. 07:01 Af Joachim Christensen, foto: Allan Nørregaard

Efter en indian summer, der strakte sig helt til november, annoncerede Hr. Vinter lørdag sin ankomst et par dage for tidligt med temperaturer, der ikke engang kunne måle sig med antallet af lys i adventskransen. Ingen skal klandres herfra for at have tilbragt denne weekend indendørs med at lave juledekorationer foran brændeovnen, men vovede man sig som undertegnede frossenpind alligevel ud i vintervejret, så var der god mulighed for at få julevarme i kroppen i Hillerød.

Her har julestemningen nu gjort sit vanlige indtog. På Torvet lyser den traditionsrige julemølle op, håndlavede nisser i alle afskygninger sælges, og det store juletræ med sin pynt hælder lidt til den ene side. Alt er som det skal være, men alligevel ikke helt som det plejer.

Ny er selvfølgelig skøjtebanen. Indrammet af fakler og med en tronende Frederik den 7. som opsynsmand er den en populær tilføjelse for børnene. Søstrene Sofie og Clara Nitz Rasmussen på 9 og 11 år har snørede skøjter, store smil og varme i kinderne.

- Det er virkelig sjovt og godt, at man kan lave noget mere her i Hillerød, siger de to lokale piger, der erklærer sig fuldt ud i julehumør.

De roser både byens julelys og træ, men også selve skøjtebanen, selvom den er anderledes, end det de kender.

- Den er mindre glat, men det er ikke en dårlig ting. For så falder man mindre, og det er meget fedt, griner de, inden de skøjter videre hen for at skubbe hinanden rundt på en af de grønne sæler, der kan hjælpe de mindste med at holde balancen.

Underlaget består af plastikplader smurt med et vokslag og altså ikke is. Det skulle gøre banen både bæredygtig og CO2-neutral.

Klimabevidst jul Det sætter de nok pris på et par meter længere henne ad Torvet. Her har en gruppe +50-årige, der går under navnet Bedsteforældrenes Klimaaktion Hillerød taget opstilling. Med sig har de bionedbrydelige balloner og et juleklimalotteri med et tilbud, der er for godt til at sige nej til. Prisen for at trække et lod er nemlig blot at læse nogle af deres ord om klimakrisen eller gode idéer til at modvirke den. Så er der til gengæld også halvtreds procents vinderchance, og sådan nogle hjemmehæklede karklude i økologisk bomuld er altså ikke billige, bedyrer Johnny Christiansen, der er ene bedstefar blandt bedstemødre.

Jeg har heldet med mig og trækker et forslag om, at Hillerød Forsyning kunne udlevere frøposer for at fremme biodiversiteten. Med det følger en gevinst i form af et valgfrit kort med tegnede svampe af kunstneren Lisbet Jerichau. Stor parasolhat kender jeg ikke, men kortet er flot, så det ryger i lommen.

Noget til ganen Mens børnene er på glatis eller kravler rundt på julemandens kane, så kan forældrene finde noget at styrke sig på. Her er både gløgg, varm kakao med lumumba og juleøl. Ingen dansk højtid uden procenter - eftersigende var også vikingerne glade for kombinationen alkohol og jul. I de otte granpyntede julehytter, der i år er spredt ud i gågaderne, kan man dog også finde stenkunst, spegepølser, cremer og indisk mad. Nogle er lejet af private, andre besat af foreninger under Hillerød Event. Selvom anledningen til at dele julemarkedet op er corona, så er det måske ikke så dårlig en måde at skabe endnu mere liv i Slotsgade og Helsingørsgade. Så kunne man bare ønske sig, mens klimabedsteforældrene ikke hører det, at julebelysningen i gågaderne også var tændt, mens butikkerne har åbne og ikke bare sent eftermiddag og aften.

Debutweekenden viste også nogle af de foreningsfrivillige, at al begyndelse er svær. De brændte mandler blev lige rigeligt brændte og æbleskiverne tørre, men så er det heldigt, at hverken stemning eller service fejler noget. Det bliver også jul i Hillerøds gader i år, og det er ikke at kimse ad.

Julehytterne har åbent på hverdagseftermiddage og i weekender fra klokken 11. Skøjtebanen er åben 10-17 i weekenden og 17-20 i hverdagen.