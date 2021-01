30 frivillige brugte lillejuleaften på at få overskudsmad fra supermarkederne videre til borgerne. Foto: Camilla Egeborg

Reportage: Frivillige giver madspild baghjul

Op til julens helligdage bugner supermarkedets hylder af madvarer tæt på udløbsdatoen. I Hillerød står 30 frivillige fra ’Stop Spild Lokalt’ klar til at mindske det enorme spild – og det er ikke længere skamfuldt at stille sig op i madkøen

"Prøv lige at se, hvor herremange kager, der er," udbryder en af drengene, der er iført julesweater og mundbind.

Poserne med mad til cirka 150 familier bliver pakket i to store lokaler. I det ene står Simone, Noah, Mathias og Christoffer fra Hillerød Fodbold.

En af de første varevogne ankommer med overskudsmad fra REMA1000 og SuperBrugsen. En mor og hendes to børn på 13-14 år hjælper flittigt med at bære kasser ind.

"Husk at få alle kølevarer i containeren," råber en mand iført nissehue.

Simone går rundt med listen over antal personer i husstanden og eventuelle børns alder.

"Vi satser på at være færdige ved to-tiden i nat. Der kommer folk og afhenter det meste af aftenen, og vi skal også pakke mad til nogle arrangementer i morgen".

I år har hele 13 supermarkeder valgt at donere mad. Det bliver med andre ord en travl aften.

I det tilstødende lokale har 20-årige Louise Andersen travlt med at organisere. Afhentning, fordeling og levering til de mest udsatte. Hun har været med fra starten i 2016 sammen med sin kæreste og svigermor.

Ude i kulden står Bente og Lotte klar til at uddele mad ved parkeringspladsen. Der er afmærkninger og håndsprit, og vagten Troels sørger for, at der bliver holdt afstand.

En af de først ankomne er Agnes Poulsen på 24 år. Hun er studerende og bor i kollektiv med fem andre.

"Det er første gang, jeg henter mad sådan her. Min mor fortalte om det, og så tænkte jeg, at det kunne være lækkert med mad til os derhjemme. Men jeg havde ikke regnet med, at der var så meget," griner hun og løfter op i sine fem tunge poser.

"Jeg går op i at mindske madspild, og vi skal da spise hele molevitten. Jeg synes ikke, det er skamfuldt at hente mad, tværtimod – ’mange bække små’, ikke?".