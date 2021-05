Repaircafeen åbner igen

Har man noget tøj, elektronik eller andet husholdningsudstyr, som er gået i stykker, men for godt til at smide ud? Så kan man komme ned i Frivillighuset, Fredensvej 12C, lørdag 22. maj kl. 12-15.

Her sidder handymænd og -kvinder klar til at hjælpe med at reparere.