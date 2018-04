Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Renseanlæg klar til indvielse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Renseanlæg klar til indvielse

Hillerød - 18. april 2018 kl. 08:27 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Hillerød Kommune er i gang med at lave et ny plangrundlag for hele Solrødgårdprojektet, er Hillerød Forsyning nu klar til at indvie Hillerøds nye centralrenseanlæg, som er en del af det store projekt Solrødgård Klimapark- og Miljøpark. Klaus Markussen (V), formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning indvier renseanlægget onsdag den 2. maj.

- Nu er vi klar til at foretage indvielsen, og så bliver det en lang glidende ibrugtagelse, siger han.

En del af plangrundlaget for klimaparken blev sidste år kendt ugyldigt af Planklagenævnet og i marts kendte Miljø- og Fødevareklagenævnet resten af grundlaget ugyldig. Både vvm, miljøvurdering og lokalplan skal derfor laves om.

I december kunne forsyningen alligevel trykke på knappen og begynde indkøringen af det nye renseanlæg. Hillerød Forsyning fik nemlig dispensation fra Hillerød Kommune til at tage anlægget i brug.

- Vi har testet anlægget igennem lang tid, og vi er nu klar til at gå videre til næste fase. Men det er klart, renseanlægget skal ikke op og køre før alt er forbundet og lokalplanen er færdig, siger Klaus Markussen.

Oprindeligt var det planen, at det rensede spildevand fra det nye renseanlæg skulle ledes ud til Havelse Å. Men det er især spørgsmålet om udledningen til Havelse Å, som klagenævnene ikke kunne godkende. Derfor er planen foreløbig, at det rensede spildevand i stedet skal pumpes op mod det nuværende renseanlæg på Kirsebær Allé og herfra udledes i Pøle Å, når det nye renseanlæg altså begynder at rense spildevand fra Hillerøds mange husholdninger og virksomheder.

- Vi kører ikke spildevand på det nye renseanlæg endnu. Anlægget skal køres ind og gøres klar, før vi begynder at kanalisere spildevandet derhen. Det kommer til at ske i en glidende proces, så vi er i kontrol. Men nu får vi formelt idriftsat vores nye anlæg, og så bliver det en glidende overgang i takt med, at vi får alt på plads, både teknik og formalitet, siger Klaus Markussen.

Det nye renseanlæg er Danmarks første fuldt overdækkede renseanlæg, hvor besøgende kan komme helt tæt på renseprocessen, som kan ses gennem store glaspartier, og mellem renseanlæggets to funktionsafsnit løber en grøn gågade, hvor det er muligt at se løsninger til regnvands-håndtering. Samtidig giver det grønne tag en platform, hvorfra besøgende kan nyde udsigten til resten af Solrødgård Klima- og Miljøpark.