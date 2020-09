En rengøringsdame på HF og VUC Nordsjælland i Hillerød blev torsdag oversprøjtet med urin. Foto: Mikkel Prytz

Rengøringsdame oversprøjtet med urin

Hillerød - 24. september 2020

- Føj! Jeg har lige haft forsøgt at trøste og berolige vores meget søde rengøringsdame, som hver dag gør en ekstra indsats for, at vi alle sammen kan have ordentlige toiletforhold - en ikke særlig taknemmelig opgave.

Sådan indleder rektor på HF og VUC Nordsjælland i Hillerød, Trine Larsen, en opsang, hun har skrevet ud til skolens elever.

Rengøringsdamen har haft en særdeles klam oplevelse på et af skolens toiletter.

- Da hun her for lidt siden skulle skifte skraldespand på handicaptoilettet på 1.sal bliver hun oversprøjtet med urin, da der er nogen - nok et hankønsvæsen, som har pisset i skraldespanden. Det er simpelthen for ulækkert, for uanstændigt og krænkende at finde på sådan noget, skriver rektoren.

Hun opfordrer den skyldige til at sige undskyld og kræver, at eleverne viser respekt for skolen og de ansatte - særligt nu, hvor ekstra grundig rengøring er en nødvendighed.

- Opfør jer som I ville gøre derhjemme, og efterlad toiletter og klasseværelser i den tilstand, I gerne selv vil finde dem i.

- Vi befinder os i en helt særlig coronatid, hvor vi er ekstra afhængige af, at der kan blive gjort ordentligt rent omkring os, og at hygiejnen er i orden, skriver hun.

Overfor Frederiksborg Amts Avis uddyber Trine Larsen, at hun mener, der er tale om en tankeløs handling, der ikke har været rettet mod rengøringsdamen, og at situationen på ingen måde kendetegner uddannelsesinstitutionen.