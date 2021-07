Se billedserie Over 37.000 borgere gæster Klaverfabrikken om året. Spillestedet har oplevet en stor stigning i antallet af brugere.Foto: Klaverfabrikken

Rengøringen halter i Kulturaksen

Hillerød - 05. juli 2021 kl. 09:21 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Det vrimler med mennesker i FrivilligCentret, i Støberihallen, i Klaverfabrikken og på Skævinge og Hillerød Bibliotek.

Biblioteket har haft en stigning på over 60 procent de løbet af de sidste fem år. Støberihallen har oplevet en stigning på 150 procent i antallet af arrangementer fra 2016-19 fra 40 til 100 arrangementer, og også Klaverfabrikken og FrivilligCentret øger støt deres antal af koncerter og arrangementer.

Men selvom kulturinstitutionerne har oplevet en markant stigning i antallet af gæster og brugere, så er rengøringsniveauet i Kulturaksens bygninger, med undtagelse af Museum Nordsjælland, stadig det samme som for 10 år siden.

Og det er et problem, som bør løses ved at sætte flere penge af til rengøring, mener kulturinstitutionerne.

- Det er en problematik, som vi løbende har taget op med politikerne over årene, fordi niveauet er fastsat efter en vurdering for 10 år siden. Aktivitetsniveauet er steget ganske betragteligt siden da, så det handler om at få bragt rengøringen op til et passende niveau. Det er ikke optimalt at tilbyde publikum, kunder eller frivillige, at der ikke er gjort ordentlig rent, siger Peder Raarup Jensen, daglig leder af Klaverfabrikken.

Derfor ender det nogle gange med, at de frivillige eller Klaverfabrikkens ansatte selv må gøre rent.

- Vi vil gerne tilbyde vores frivillige og publikum nogle gode forhold, men det er jo ikke det, som kulturmidlerne skal gå til, siger Peder Raarup Jensen.

Biblioteket har det bedst Bibliotekschef for Hillerød Bibliotekerne Stine Holmstrøm Have understreger, at biblioteket i Hillerød er det sted, der har den bedste rengøring, og derfor er det ikke her, der trænger mest til et øget rengøringsniveau. På bibliotekerne handler det derfor mest om niveauet på Skævinge Bibliotek, siger bibliotekschefen.

Stine Holmstrøm Have er dog enig med Peder Raarup Jensen i, at rengøringsniveauet generelt skal op.

- Der bliver ikke gjort rent hver dag, og når der er store arrangementer, og der ikke er gjort rent i mødelokaler eller på toiletter, så bliver det ulækkert, siger hun.

Koster 300.000 kr. årligt Prisen for at øge rengøringsniveauet svarende til det nuværende aktivitetsniveau er beregnet til 300.000 kroner, og foreslaget indgår i budgetforhandlingerne til efteråret. Om budgetforslaget skriver Hillerød Kommunes forvaltning til politikerne:

»Med et markant øget antal af brugere, øget antal af aktiviteter og de mange forskellige målgrupper, der anvender de samme lokaler på forskellig vis, er der et behov for at øge rengøringsniveauet«.

300.000 kroner ekstra om året til rengøring betyder, at der på Hillerød Bibliotek og Skævinge Bibliotek vil kunne blive gjort rent alle ugens syv dage, og at der skal gøres ekstra rent på toiletterne og efter fællesspisninger i Hillerød. På biblioteket i Skævinge skal der gøres mere rent i kundeområdet.

I Frivilligcentret kan rengøringen sættes op fra tre til fem dage om ugen, og det samme gør sig gældende på Klaverfabrikken og i Truckhallen. Her kan der desuden indføres rengøring i weekenderne efter musik- og teaterarrangementer og rengøring af toiletter i sommerferien. Kedelhuset vil blive gjort rent fem dage om ugen i stedet for fire, og også her bliver toiletterne rengjort i sommerferien.

I Støberihallen og Musikskolen vil der blive råd til at vaske gulvet fem gange om ugen i stedet for en i køkkenet og Smedjen. Rengøring i weekenden kan sættes op fra fem søndage til 20 søndage om året, og der vil være råd til rengøring om lørdagen efter store arrangementer.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Rikke Macholm (SF) er optimistisk omkring at finde pengene ved budgetforhandlingerne til efteråret. Hun undrer sig dog over, at det er en opgave for politikerne i udvalget.

- Jeg synes slet ikke, at rengøringsudgifter hører hjemme på budgetområdet for kulturen. Det hører sammen med kommunens generelle rengøring. Jeg kan ikke forestille mig, at vi kan komme udenom at tage denne sag med. Budgettet er ikke fulgt med, at der er et større antal brugere, og Corona-situationen har gjort det endnu mere mærkbart, at rengøring er nødt til at følge med, siger Rikke Macholm.